جندوبة : إيقاف ستة عناصر تكفيرية مفتش عنهم و محل أحكام باتة بالسجن

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 23:35:19

- تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجندوبة، أمس الثلاثاء، من إيقاف ستة عناصر تكفيرية تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، وهم من المفتش عنهم من قبل الوحدات الأمنية وصادرة في حقهم ستة أحكام باتة بالسجن تتراوح بين خمس وست سنوات، وذلك بعد بمداهمات تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية.وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2012، حيث كانت تلك العناصر تنتمي إلى ما يسمى "بتنظيم أنصار الشريعة" المحظور، إذ تعمّدوا إيقاف شاحنة بين مدينتي عين دراهم والكاف وإضرام النار فيها وتعطيل حركة المرور.حلا