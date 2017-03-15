مصالح الشرطة العدلية ببنزرت تقبض على عصابة مختصة في تزوير العملة التونسية

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 23:33:41

- تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية ببنزرت، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على شخص أصيل منطقة الشمال الغربي استقر مؤخرا بمدينة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل وعلى شريك له، بتهمة تزوير عملة تونسية من فئة 20 و50 دينارا وترويجها بين المواطنين، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل وات بالجهة .وأفاد ذات المصدر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 4300 د لأوراق نقدية مزيفة من فئة 50 و20 د .وأوضح في هذا الخصوص أنه على إثر ورود شكاوى من قبل عدد من أصحاب المحلات والمواطنين بمنطقتي بنزرت المدينة وجرزونة، إثر تعرضهم لعملية تحيل على يد مجهول روج في صفوفهم عملة تونسية مزورة من فئة 20 و50 دينارا، تولت مصالح الشرطة العدلية ببنزرت حصر الشبهة في المتهم الرئيسي قبل نصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه متلبسا بجرمه وحجز لديه مبلغا قدره 700 دينار من العملة التونسية المزورة الى جانب اكتشاف هوية شريكه الرئيسي في العملية.ولدى مداهمة مقر سكناه تم حجز مبلغ قدره 2600 د من الأوراق النقدية المزورة من فئة 20 و50 د كانت معدة للترويج ومبلغ 1000 د من الاوراق المزيفة تمت طباعتها في انتظار إعدادها للترويج، إلى جانب حجز مبلغ من العملة التونسية الصحيحة وآلة طباعة وحبر ملون وكمية من الأوراق التي كانت العصابة تستغلها في عملية التزوير، وفق نفس المصدر.طارق