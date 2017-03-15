سامية عبّو: نداء تونس يذكرني بلعروسات شكون يرمى أكثر فلوس

Mercredi 15 Mars 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 23:00:13

- علّقت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو اليوم الاربعاء 15 مارس خلال استضافتها في برنامج كلام الناس على انضمام 40 شخصية وطنية لحركة نداء تونس مؤخرا.وقالت سامية عبّو أن " الحزب الحاكم يذكرني بلعروسات شكون يرمي أكثر فلوس", مضيفا " قريبا سيتشكل حزب جديد ويعلن عن انضمام 100 شخصية وطنية موش 40 شخصية".