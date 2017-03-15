تسريبات نداء تونس: سليم الرياحي يطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل

Mercredi 15 Mars 2017



بيان صحفي





Publié le:2017-03-15 21:15:13

-على إثر تواتر التسجيلات المسربة لقيادات حزبية بارزة ونواب برلمانيين تضمنت تصريحات ومعطيات على غاية من الخطورة و كشفت وقائعا تحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة في الدولة فإن الإتحاد الوطني الحر :- يستنكر هذه التسجيلات خاصة وانها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفروض أنها تكون بمنئى عن هذه الشبهات الخطيرة .- تطالب السلطات بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل حول جملة الملفات والإتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان تلك القيادات بالتسجيلات المذكورة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام .- يدعو كافة الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والإلتزام بالأخلاقيات والضوابط والمبادئ السامية المتعارف عليها حتى لا يفقد المواطن التونسي ثقته في نخبته السياسية وفي مؤسسات الدولة .- يعتبر أن التصريحات المريبة التي تم تسريبها ومضمون التسجيلات المذكورة قد جاءت لتصفية حسابات داخلية بين أطراف مسؤولة في الدولة وأطراف أخرى من نفس الحزب والغاية منها تلميع صورة طرف على حساب آخر ، ولكنها تمس مباشرة من هيبة الدولة وإستقرارها وتنعكس سلبيا على مؤسساتها وصورتها في الخارج .كما يلفت الإتحاد الوطني الحر النظر إلى أن مثل هذه التجاوزات تستدعي إجراءات حازمة وجادة في الدول التي تحترم شعبها وتحترم مبادئ الديمقراطية