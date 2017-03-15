مديرة Alert International : تونس مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا مميّزا لاحتضان تمثيليات المنظمات والجمعيات الدولية

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 21:05:05

- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة Alert International ، "هاريات لامب Harriet Lamb"، " إن تونس مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا مميّزا لاحتضان تمثيليات المنظمات والجمعيات الدولية"، داعية الى حسن استثمار وتثمين الفرص المتاحة في هذا المجال.ونوهت "لامب"، خلال لقائها بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي، بن غربية، مساء اليوم الأربعاء، بقوة المجتمع المدني في تونس وحيويته.كما أكدت، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، استعداد منظمة "ألارت الدولية" للمساهمة في إنجاح الجهود القائمة بتونس لحوكمة الانتقال الديمقراطي ودعم التواصل مع الفئات الشابة وتشجيعهم على الفعل المدني والتضامني، إلى جانب تعزيز الشراكة في المجالات المتصلة بدعم البحوث والدراسات العلمية الهادفة لتحقيق فهم أفضل لظواهر التطرف والإرهاب.وكان اللقاء مناسبة لاستعراض المحاور الكبرى لمشروع منصة الخطاب البديل وإبراز دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الانسان وقيم الاعتدال والمواطنة والتصدي للفكر المتطرف والتوقي من أسباب الانزلاق في الإرهاب. وحضر هذا اللقاء إلى جانب المديرة التنفيذية، ألفة لملوم مديرة مكتب هذه المنظمة بتونس.ومنظمة "آلرت الدولية" هي منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة 1986 وهي تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وهي تنشط في أكثر من 25 دولة حول العالم وتعمل على مساعدة الحكومات والمنظمات والمؤسسات على تعزيز مناخ السلام.حلا