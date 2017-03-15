مستشار الموخر يعلن استقالته بعد يوم من فتح تحقيق بخصوص تعيينه

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 20:51:13

- أعلن منير الفرشيشي مستشار الوزير رياض المؤخر في حوار "للصباح نيوز" عن تقديم استقالته من مهمته بوزارة البيئة بعد يوم واحد من توجيه النائبة سامية عبو لاتهامات لوزير البيئة وما رافق تصريحاتها من فتح تحقيق حول ظروف تعيينه.جدير بالذكر ان النائبة سامية عبو قد اتهمت وزير البيئة رياض الموخر بتعيين مستشار بطريقة غير قانونية حيث قررت النيابة العمومية فتح تحقيق في الغرض.