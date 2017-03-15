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Politique

مستشار الموخر يعلن استقالته بعد يوم من فتح تحقيق بخصوص تعيينه

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن منير الفرشيشي مستشار الوزير رياض المؤخر في حوار "للصباح نيوز" عن تقديم استقالته من مهمته بوزارة البيئة بعد يوم واحد من توجيه النائبة سامية عبو لاتهامات لوزير البيئة وما رافق تصريحاتها من فتح تحقيق حول ظروف تعيينه.

جدير بالذكر ان النائبة سامية عبو قد اتهمت وزير البيئة رياض الموخر بتعيين مستشار بطريقة غير قانونية حيث قررت النيابة العمومية فتح تحقيق في الغرض.



Publié le:2017-03-15 20:51:13

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