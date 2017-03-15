تظاهرة تنشيطية لفائدة نزلاء سجن الناظور ببنزرت احتفاءا بذكرى الاستقلال

واوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان برنامج التظاهرة يشمل تنظيم مسابقات وورشات في الرسم، والتنشيط الاذاعي، الى جانب تنظيم دورة في كرة القدم بين نزلاء السجن، ومسابقات ثقافية تحت اشراف منشطين مختصين.
وأضاف ان اليوم الختامي سيشهد تنظيم حفل فني تؤثثه فرقة موسيقية من نزلاء السجن وسيشفع بتكريم كل المشاركين في التظاهرة، الى جانب تكريم عدد من اعوان سلك السجون والاصلاح ممن احيلوا على شرف المهنة.
طارق/يسر
Publié le:2017-03-15 20:23:56
Par:Ettounssi (Tunisia )
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