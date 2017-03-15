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تظاهرة تنشيطية لفائدة نزلاء سجن الناظور ببنزرت احتفاءا بذكرى الاستقلال

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - في اطار الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، تنظم إدارة سجن الناظور ببنزرت يومي 16 و 17 مارس الجاري، تظاهرة تنشيطية لفائدة النزلاء بالسجن، وذلك بالاشتراك مع المندوبية الجهوية الشباب والرياضة، وفق ما أفاد به مدير سجن الناظور هشام البكوري.

واوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان برنامج التظاهرة يشمل تنظيم مسابقات وورشات في الرسم، والتنشيط الاذاعي، الى جانب تنظيم دورة في كرة القدم بين نزلاء السجن، ومسابقات ثقافية تحت اشراف منشطين مختصين.
وأضاف ان اليوم الختامي سيشهد تنظيم حفل فني تؤثثه فرقة موسيقية من نزلاء السجن وسيشفع بتكريم كل المشاركين في التظاهرة، الى جانب تكريم عدد من اعوان سلك السجون والاصلاح ممن احيلوا على شرف المهنة.
طارق/يسر




Publié le:2017-03-15 20:23:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 139917

Essoltan  (France)  |Mercredi 15 Mars 2017 à 20h 20m |           
ماخاص المشنوق كان ماكلة الحلوى ...



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