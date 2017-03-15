وزير الدفاع الوطني يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة البرتغالية

وأكّد الحرشاني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، ضرورة الإرتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستويات رفيعة في مجالات التكوين، والإستعلام، والصحة العسكرية، والصناعة البحرية.
من جهته أبرز مونتيرو أنّ تونس قادرة على رفع التحديات الأمنية، وأنّ أمن المنطقة واستقرارها شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الإقتصادي، معربا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي في الميدان العسكري.
كما أشاد بجاهزية المؤسسة العسكرية وقواتها الخاصة التي تمتلك قدرات عملياتية رفيعة متلائمة مع التهديدات غير التقليدية، وفق ذات البلاغ.
أيمن
Publié le:2017-03-15 23:02:24
Par:Ridha_E (France )
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