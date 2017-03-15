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Politique

وزير الدفاع الوطني يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة البرتغالية

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - مثلت العلاقات التونسية البرتغالية وتطويرها في المجال العسكري، محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الإربعاء ، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، بالجنرال ارتور بينا مونتيرو رئيس أركان القوات المسلحة البرتغالية.

وأكّد الحرشاني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، ضرورة الإرتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستويات رفيعة في مجالات التكوين، والإستعلام، والصحة العسكرية، والصناعة البحرية.
من جهته أبرز مونتيرو أنّ تونس قادرة على رفع التحديات الأمنية، وأنّ أمن المنطقة واستقرارها شرطان أساسيان لتحقيق التقدم الإقتصادي، معربا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي في الميدان العسكري.
كما أشاد بجاهزية المؤسسة العسكرية وقواتها الخاصة التي تمتلك قدرات عملياتية رفيعة متلائمة مع التهديدات غير التقليدية، وفق ذات البلاغ.
أيمن




Publié le:2017-03-15 23:02:24

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