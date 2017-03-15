أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة في البرنامج الجهوي للاحتفال بعيد الاستقلال بالمنستير

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 22:03:08

- يتميز البرنامج الجهوي للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية المنستير بأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة (38 نشاطا) تحتضنها الساحات العامة ومؤسسات التربية والشباب والرياضة والطفولة والثقافة في مختلف معتمديات ولاية المنستير، كما سيتم تنظيم رحلات تثقيفية ترفيهية بالمناسبة.وبهذه المناسبة تستضيف دار الثقافة بالساحلين يوم 17 مارس الجاري تظاهرة ثقافية تشمل معرض "ذاكرة شعب" وعرض الشريط السينمائي "الفلاقة" وعرض موسيقي شبابي بعنوان "عالم آخر" ومباريات ثقافية بين المدارس يتخللها عرض تنشيطي من إنتاج نادي "بيت بوكس". وتنظم جمعية الرباط الفني بالمنستير من 17 إلى 20 مارس الجاري تظاهرة بعنوان "تونس وقادم الأيام".وسيواكب التلاميذ والشباب يوم 18 مارس الجاري يوما مفتوحا بالمعهد الثانوي بقصيبة المديوني، وآخر تحت شعار "لنرقص لنتحابب" في المركب الشبابي علي السخيري بالمنستير.وتنظم دار الثقافة بالوردانين يومي 18 و19 مارس تظاهرة بعنوان "بيننا يبقى الوطن" ومن 18 إلى 20 مارس 2017 مباريات ثقافية بين المدارس الإعدادية وخيمة شعرية شبابية بعنوان "وطنيات" في حين يحتضن مخيم الفاضلين بطبلبة من 18 إلى 21 مارس الجاري أنشطة مختلفة بمشاركة أفواج كشفية.وتنظم مؤسسات الطفولة بالجهة كذلك مباريات ثقافية تتخللها عروض تنشيطية إيقاعية وورشات رسم وأشغال يدوية جماعية ودورات في كرة القدم وتنس الطاولة.وبرمجت الجمعية المتوسطية للفنون والتراث بجمال من 18 إلى 20 مارس 2017 معرضا للصناعات التقليدية ورسم جداريات على مستوى محطة النقل.وسيتم يوم الأحد 19 مارس تنظيم مسابقة وطنية للقفز على الحواجز في مركض الخيل بالدخيلة أما ساحة الفنون بالمنستير فستكون منطلقا لمارطون إقليمي لشباب التكوين المهني وكذلك مارطون الرباطات الثلاثة.وستقام وسط مدينة زرمدين تظاهرة تنشطية بعنوان "تونس في القلب" تتضمن كرنفالا للدمى ومارطونا وعروضا راقصة وتعبيرية ومسرحية.ويحتضن المركب الثقافي بالمنستير يوم 19 مارس تظاهرة "تونس وقادم الأيام" ومعرضا وثائقيا بعنوان "ستون لوحة من رجالات ولاية المنستير الذين تميزوا خلال ستين سنة من الاستقلال" الى جانب عرض أوبيريت " تونس الحب" وهي من إنتاج جمعية الرباط الفني بالمنستير.ويواكب رواد دار الثقافة بصيادة معرضا وثائقيا حول الاستقلال ومباريات ثقافية بين المدارس.وتنظم الجمعية الجهوية للثقافة الشعبية بالمنستير وجمعية الصيانة والنهوض بسيدي عامر يوم 19 مارس استعراضا للفرق الصوفية في الشارع الرئيس بسيدي عامر ومعرضا للأكلات التونسية وقراءات شعرية في معلم سيدي عامر.وببادرة من جمعية العمل التنموي والاجتماعي بالوردانين تقام في اليوم ذاته رحلة ترفيهية سياحية نحو قربص والهوارية وقليبية وكركوان ونابل والحمامات.وينتظم موكب جهوي رسمي يوم 20 مارس بساحة الفنون بالمنستير ينطلق صباحا بتحيّة العلم بمشاركة فرقة المراسم العسكرية في حين تحتضن في اليوم ذاته المؤسسات التربوية بجمال وبمنزل كامل تظاهرة بعنوان "أنا أحب قريتي أنا أحب مدرستي" وتشمل مباريات ثقافية بين مختلف مدارس وإعداديات معتمدية جمال مع عروض موسيقية وتنشيطية متنوعة.ويشارك أحباء دار الشباب بالبقالطة في اليوم نفسه في رحلة ترفيهية وثقافية نحو مدينة القيروان.وتنظم جمعية أبناء المقاومين بالوردانين في الملعب الفرعي بالوردانين حفلا فنيا يحييه مغني الراب كافون في حين يقام بدار الثقافة ببنان معرض وثائقي حول عيد الاستقلال وعرض موسيقي للفنّان عبد الجليل بن عثمان وعرض مسرحي.وبرمج نادي كرة اليد بجمال دورة ودية يشارك فيها الى جانب سبورتينغ المكنين والنسر الرياضي بطبلبة والنجم الرياضي الساحلي.وتتواصل الاحتفالات يوم 22 مارس 2017 في مدرسة الرشاد بعميرة التوازرة مع مباريات ثقافية و"ألعاب دون حدود" بين المدارس الإبتدائية، قبل أن تختتم الاحتفالات يوم 25 مارس في المدرسة الابتدائية بزرمدين مع تظاهرة بعنوان "في مدرستي تنمو موهبتي" وتتضمن ورشات علمية وفنية ومسابقات وألعاب ترفيهية.تم