وزير العدل: الترفيع من المستوى العلمي للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء يعود إلى الحرص على الانسجام بين كافة القضاة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 20:11:29

- قال وزير العدل، غازي الجريبي، بخصوص الاضرابات التي يخوضها طلبة الحقوق على خلفية الأمر الحكومي عدد 345، إن "الترفيع من المستوى العلمي للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء يعود إلى الحرص على الانسجام بين كافة القضاة أمام ما يشهده القطاع من اختلال بين قضاة درجة أولى وقضاة درجة ثانية خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء يضم كافة أصناف القضاة".وأوضح الجريبين في تصريح صحفي عشية اليوم الأربعاء، على هامش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج، أنه تم عرض مشروع الأمر قبل إمضائه، على المحكمة الإدارية التي لم تبد أية ملاحظة قانونية في خصوصه، مؤكدا السعي إلى تمكين القضاة من "مستوى مرموق" يمكنهم من النظر في النزاعات بالكفاءة المطلوبة.يذكر أن طلبة كليات الحقوق في كل من تونس وصفاقس والقيروان وسوسة وجندوبة، نفذوا، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما قطاعيا دعا إليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، للمطالبة بإسقاط الأمر الحكومي الصادر مؤخرا والمتعلق بتنظيم مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء.عهد