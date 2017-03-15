المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية إلى الخارج

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 19:13:15

- صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة، في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965، وذلك بإجماع 145 صوتا دون احتفاظ ودون رفض.ويهدف مشروع هذا القانون الوارد في فصلين، وفق ما جاء في تدخل وزير العدل غازي الجريبي، إلى توفير ضمانات قانونية أكبر لأطراف النزاع وتبسيط إجراءات تبليغ الوثائق إلى المدعى عليه المتواجد خارج حدود الوطن ، أمام تشعب النصوص الحالية المنظمة لهذه العملية.وأوضح الجريبي أن الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يوجب توجيه الوثيقة القضائية إلى المطلوب المقيم بالخارج بواسطة رسالة مضمونة الوصول، مستدركا أن التبليغ بهذه الطريقة لا يضمن وصول الوثيقة فعليا باعتبار أن عون البريد لا يعتبر مأمورا عموميا وليس من مهامه تبليغ الوثائق القضائية رسميا.ولاحظ "أنه رغم وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول في المجال، إلا أن عملية التبليغ تظل مكلفة وثقيلة لاعتمادها السبل الدبلوماسية التي تستوجب المرور عبر وزارات العدل والخارجية وسفارات الدول المتعاقدة بما يؤدي إلى بطء في العملية." وبين بخصوص الجهات المخول لها السهر على حسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية في تونس ، أن الوزارة ستلجأ إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية لما تتوفر عليه من قضاة سامين وكفاءات في مجال القضاء المتخصص، مشيرا إلى الإذن بإجراء تفقد على برامج المعهد الأعلى للقضاء ومراجعة محتواها في القريب العاجل.وأشارت لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مشروع القانون في تقريرها حوله، إلى أن اتفاقية لاهاي لسنة 1965 التي تضم حاليا 69 دولة طرفا، أتت بنظام مبسط يهدف إلى تحقيق تبليغ الوثائق القضائية إلى الخارج في آجال معقولة مع إحاطة العملية بأقصى ضمانات النجاعة، فكل دولة طرف تتولى تعيين سلطة مركزية تختارها بكل حرية لتلقي طلبات التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة معها ثم تبليغها إلى الطرف المرسل إليه.عهد