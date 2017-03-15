خمس شركات تعزز بورصة الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة

وأضاف سحنون الأربعاء في تصريح لـ (وات)، أن شركة الأثاث الداخلي ستتصدر قائمة الشركات الخمس المزمع دخولها الى البورصة، مشيرا الى أن الأربع شركات المتبقية تنشط في المجال الصناعي، دون الكشف عن أسمائها".
وللاشارة، فانه تم إدراج 4213360 سهما لشركة الأثاث الداخلي على السوق الرئيسية لبورصة تونس للأوراق النقدية، بقيمة سعرية حددت بدينار للسهم الواحد ، تتضمن رأس المال الاجتماعي ،على أن يتم الشروع في مفاوضات مع هذه الشركة والاعلان عن نتائجها بإشعار من البورصة.
Publié le:2017-03-15 19:11:45
Par:Abu Dhiya (Norway ) Par Mobile
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