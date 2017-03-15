خمس شركات تعزز بورصة الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 19:11:45

- أكد المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون، اعتزام 5 شركات الدخول الى بورصة تونس للأوراق المالية، خلال الأشهر القادمة، بما سيرفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة الى 85 شركة".وأضاف سحنون الأربعاء في تصريح لـ (وات)، أن شركة الأثاث الداخلي ستتصدر قائمة الشركات الخمس المزمع دخولها الى البورصة، مشيرا الى أن الأربع شركات المتبقية تنشط في المجال الصناعي، دون الكشف عن أسمائها".وللاشارة، فانه تم إدراج 4213360 سهما لشركة الأثاث الداخلي على السوق الرئيسية لبورصة تونس للأوراق النقدية، بقيمة سعرية حددت بدينار للسهم الواحد ، تتضمن رأس المال الاجتماعي ،على أن يتم الشروع في مفاوضات مع هذه الشركة والاعلان عن نتائجها بإشعار من البورصة.