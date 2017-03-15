وزارة التجهيز تتسلم الدفعة الثانية من الهبة التركية

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 18:02:19

- تسلمت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال هذا الأسبوع القسط الثاني من الهبة التركية المتمثل في 8 شاحنات تنظيف (balayeuses aspiratrices) وحاملتي معدات2 portes engins)) وذلك من أجل استغلالها في صيانة الطرقات وتنظيفها ونقل المعدات.وللتذكير فإن الهبة التركية تتمثل في 67 آلة بقيمة جملية تقدر ب25 مليون دينار، يتكون القسط الأول منها من 48 آلة ماسحة (niveleuses) و9 آلات شحن صغيرة ( mini chargeuses ).