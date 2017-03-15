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Politique

وزارة التجهيز تتسلم الدفعة الثانية من الهبة التركية

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - تسلمت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال هذا الأسبوع القسط الثاني من الهبة التركية المتمثل في 8 شاحنات تنظيف (balayeuses aspiratrices) وحاملتي معدات2 portes engins)) وذلك من أجل استغلالها في صيانة الطرقات وتنظيفها ونقل المعدات.

وللتذكير فإن الهبة التركية تتمثل في 67 آلة بقيمة جملية تقدر ب25 مليون دينار، يتكون القسط الأول منها من 48 آلة ماسحة (niveleuses) و9 آلات شحن صغيرة ( mini chargeuses ).




Publié le:2017-03-15 18:02:19

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2 de 2 commentaires pour l'article 139905

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mars 2017 à 18h 18m |           
تركيا وقطر تمولان الارهاب في تونس حسب وزراء فريق النافورة لكن في الحقيقة يقع استقبالهم في قرطاج والقصبة بالأحضان يعني السبسي ضحك على ناخبيه كما ضحك على من لم تتناول اللحم طيلة ثلاثة أشهر من حكم الترويكا -مش معقول -

Bassem Ezzine  ()  |Mercredi 15 Mars 2017 à 18h 13m | Par           
L hibet ya3mloulha tabbal w zakkar w ba3d yeklou l ni3ma w isibbou l milla ... Hay torkia ..hay qatar hay chikh mouza. Taw walloulkom bahin ....w 9bal kenou mo7tallin ... 9allik 9at3ou l borghol w l 9loub l torkia ....hhhh hedheka fech z3am....



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