وقفة احتجاجية بسبيطلة من ولاية القصرين للمطالبة بتعيين معتمد للمنطقة في أقرب الآجال

وأوضحت العيفي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن غياب السلطة المحلية بسبيطلة لأكثر من شهر تسبب في تعطل مصالح المواطنين، الى جانب عديد المصالح الأخرى المتعلقة بالشأن البلدي، باعتبار أن المعتمد يشغل أيضا خطة رئيس النيابة الخصوصية وهو ما أدى إلى توقف عديد المشاريع العمومية وتراكم الفضلات، على حد قولها .
يشار إلى أن المعتمد الجديد حلمي بلهاني ، الذي تم تعينه في الحركة الأخيرة للمعتمدين على رأس معتمدية سبيطلة خلفا للمعتمد السابق جمال منصري، اعتذر عن هذا المنصب لأسباب خاصة، فكلفت السلط الجهوية في مرحلة أولى معتمد حاسي الفريد الحالي لتسيير العمل بالمعتمدية بالنيابة، ثم أوكلت لمعتمد جدليان، مطلع الأسبوع الجاري، مواصلة تسيير العمل بسبيطلة الى حين تعيين معتمد جديد، وفق ما أفادت به مصادر من مركز الولاية مراسلة (وات) بالقصرين.
لطيفة /يسر
Publié le:2017-03-15 18:12:12
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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