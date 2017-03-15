وقفة احتجاجية بسبيطلة من ولاية القصرين للمطالبة بتعيين معتمد للمنطقة في أقرب الآجال

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 18:12:12

- نظم، ظهر اليوم الإربعاء ، عدد من ممثلي المجتمع المدني والموظفين والمواطنين بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية احتجاجا على تواصل شغور منصب المعتمد، وتعطل مصالح المواطنين، وذلك وفق ما أفادت به عضو اتحاد المعطلين عن العمل بسبيطلة هالة العيفي.وأوضحت العيفي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن غياب السلطة المحلية بسبيطلة لأكثر من شهر تسبب في تعطل مصالح المواطنين، الى جانب عديد المصالح الأخرى المتعلقة بالشأن البلدي، باعتبار أن المعتمد يشغل أيضا خطة رئيس النيابة الخصوصية وهو ما أدى إلى توقف عديد المشاريع العمومية وتراكم الفضلات، على حد قولها .يشار إلى أن المعتمد الجديد حلمي بلهاني ، الذي تم تعينه في الحركة الأخيرة للمعتمدين على رأس معتمدية سبيطلة خلفا للمعتمد السابق جمال منصري، اعتذر عن هذا المنصب لأسباب خاصة، فكلفت السلط الجهوية في مرحلة أولى معتمد حاسي الفريد الحالي لتسيير العمل بالمعتمدية بالنيابة، ثم أوكلت لمعتمد جدليان، مطلع الأسبوع الجاري، مواصلة تسيير العمل بسبيطلة الى حين تعيين معتمد جديد، وفق ما أفادت به مصادر من مركز الولاية مراسلة (وات) بالقصرين.لطيفة /يسر