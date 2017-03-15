انطلاق أشغال الحوار الأورومتوسطي الأول للإعلام بالعاصمة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 17:46:14

- انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة، أشغال الحوار الأورومتوسطي الأول للإعلام الذي يلتئم يومي 15 و16 مارس 2017 وذلك ببادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعة التونسية لمديري الصحف.وتمحورت أشغال اللقاء بالخصوص حول "المضامين الإعلامية في ظل التحولات السياسية" و"سلامة الصحفيين بمناطق النزاع" و"العمل التشاركي بين ضفتي المتوسط من أجل تعزيز حرية الصحافة والتعبير"، فضلا عن "معالجة مسألة انتشار الأخبار الوهمية والزائفة" و"أزمة اخلاقيات الصحافة بعد الثورات".كما سيتناول المشاركون، من إعلاميين وخبراء ونشطاء في المجتمع المدني، على مدى يومين، مواضيع "التمييز ضد المرأة في مجال الإعلام" و"التمييز ضد الأقليات الدينية في وسائل الإعلام الغربية، من خلال أزمة اللاجئين في أوروبا".ولدى تدخله، تطرق نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إلى عديد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبالفساد وغيرها من الإشكالات الأساسية التي تواجهها وسائل الإعلام والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة والتعبير.ولاحظ أن "إنجاح عملية الإنتقال الديمقراطي تستدعي بالضرورة إصلاح قطاع الإعلام برمته"، قائلا في هذا الصدد: "إن مسار الاصلاح قد شابه التعثر مع كل الحكومات المتعاقبة التي نزعت إلى استعمال وسائل الإعلام وتعطيل عملية الإصلاح"، مشيرا في هذا الصدد إلى "إصرار المنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة ومكونات المجتمع المدني، على مقاومة محاولات الهيمنة المسلطة على وسائل الإعلام وفضاءات حرية التعبير وحرية الصحافة".كما أكد البغوري على "أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة، بما فيها قانون النفاذ للمعلومة، بما يكرس لإعلام حر وتعددي ونزيه ويؤسس لإعلام فاعل في الشأن العام والمشهد الراهن في شتى مناحيه".ولفت في هذا الإطار إلى أهمية الإستئناس بمختلف التجارب في المنطقة وفي ضفتي المتوسط، في ما يتعلق بتركيز المؤسسات الديمقراطية والنظر في التجارب التي شهدت تعطل المسار الديمقراطي، على غرار اليمن وسوريا وليبيا.وبخصوص ما يتهدد الإعلاميين من مخاطر، لفت نقيب الصحفيين إلى ضرورة التفكير في توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، "في ظل سياق التهديد والإختطاف والقتل للصحفيين، من قبل أعداء حرية الصحافة ومنتهكي حقوق الإنسان".حسب رأيه.ومن جهتها سلطت أمال المزابي، رئيسة النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية، الضوء على أهمية إرساء ارضية لحوار فاعل بين العاملين في قطاع الاعلام.وأثارت أيضا المشاكل التي يشهدها مجال الإعلام، مبرزة وجوب "السعي إلى التخلص من الوجه السلبي والمرور إلى الفعل الحقيقي للنهوض بالقطاع وبلورة استراتيجية تبني لإعلام حر وفاعل ونزيه يقوم على مراجعة الاطر التكوينية والتشريعية والهيكلية".أما مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، فقال في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة، "إن هذه التظاهرة الإعلامية الأولى من نوعها، كفيلة بتعزيز التبادل الإعلامي وثقافة التسامح بين الدول الأورو متوسطية".وذكر أن تونس، الديمقراطية الناشئة التي اختارت منوال الحرية وحقوق الإنسان، قد مثلت استثناء ثقافيا بالخروج من سياق الدكتاتورية وفوضى الحروب الأهلية والإتجاه إلى بناء مسقبل أفضل للأجيال القادمة وبعد أن استعرض وضع الإعلام قبل الثورة والذي قال إنه "كان يرزح تحت سلطة دولة الاستبداد وتوظيف الصحفيين واستخدامهم لتلميع صورة النظام القائم وتبرير الاعتداءات والإنتهاكات"، أشار الوزير إلى تقدم تصنيف تونس ب70 مرتبة في مجال حرية الصحافة سنة 2016 لتحتل الرتبة 96 في ظل عالم يشهد اليوم تحولات عميقة وتحديات كبرى في مجال الاعلام وخلص إلى التأكيد على أن "الإعلام يظل الحصن المنيع للنظم الديمقراطية وقاطرة دفع لتكريس قيم الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان في تونس".كما لفت بن غربية إلى أهمية الإعلام في ايجاد "خطاب بديل للعنف والتطرف وارساء خطاب عقلاني يقطع مع دعوى الإقصاء ويعيد قراءة موروثنا الديني والثقافي والحضاري، وفق مقتضيات دستور 2014 وحسب ما توجبه الاتفاقات الدولية ومواطنة الدولة المدنية".يذكر أنه ستتم في اختتام أشغال الملتقى، صياغة مقررات عامة و"مانيفستو" الحوار الأورومتوسطي للإعلام، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة "من أجل سفيان الشورابي ونذير القطاري".منى