اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 تنظر في عدد من الملفات الاجتماعية الكبرى وتقرر عقد لقاء جديد يوم الجمعة القادم

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 17:42:48

- انعقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 للنظر في أهم الملفات الاجتماعية الكبرى على غرار قطاعات الصحة والتربية والتشغيل والعمل الهش.وحضر هذا الاجتماع عن الطرف الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، والكاتب العام للحكومة، أحمد زروق، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، سيد بلال، ورئيس ديوان وزيرة المالية، محمد شويخة، وعن الاتحاد العام التونسي للشغل الأمناء العامون المساعدون، حفيظ حفيظ، وعبد الكريم جراد، ومنعم عميرة، وصلاح الدين السالمي، وسامي الطاهري.وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، أن هذه الجلسة تمثل إطارا لمزيد التوافق ولتجذير مبدأ الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لفض الإشكالات القائمة عند تطبيق بعض الاتفاقات المبرمة، وكذلك للتوقي من الأزمات والنزاعات الشغلية.ومن جهته، بين سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا اللقاء كان المناسبة الأمثل لتبادل وجهات النظر بين الطرفين الحكومي والنقابي حول الملفات الاجتماعية الكبرى.واتفقت الأطراف المشاركة على عقد لقاء آخر يوم الجمعة 17 مارس 2017 بمقر رئاسة الحكومة لمزيد تدارس الملفات المشتركة.