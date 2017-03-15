Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Ma3roor  
Politique

إمكانية تنقل وفد من لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى إيطاليا لمعاينة وضعية بعض الأطفال التونسيين بمراكز الإيواء الإيطالية

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - مثلت وضعية بعض الأطفال التونسيين بإيطاليا، ممن رفعت عنهم حضانة أوليائهم وتكفلت بهم مراكز الإيواء الإيطالية، محور جلسة عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب.

وقرر أعضاء اللجنة الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية لمدهم بجميع المعلومات والمعطيات اللازمة حول وضعية التونسيين الموجودين بمراكز الإيواء والسجون الإيطالية، لافتين إلى إمكانية تنقل وفد من اللجنة لمعاينة الوضعية على عين المكان بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة ايطاليا.
وأكد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذه المسالة والتسريع في إيجاد حلول فورية للخروج بهؤلاء الأطفال من المشاكل الخطيرة التي تهدد سلامتهم كالانسياق في الشبكات الإجرامية، مبرزين أهمية التنسيق مع السلطات الإيطالية بخصوص هذه المسألة على غرار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإضافة إلى البرلمان الإيطالي.
وأكد النواب من جهة أخرى ضرورة إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، مشدّدين في هذا الشأن على الدور الذي يضطلع به الملحقون الاجتماعيون في التنسيق والمساهمة في حل مثل هذه المشاكل.
وأشار أعضاء اللجنة في هذا الإطار إلى العوائق التي تعترض الملحقين الاجتماعيين على غرار اندماجهم في المجتمعات وضعف تكوينهم اللغوي والقانوني.
هذا وسيتم التداول بخصوص جميع هذه المسائل في إطار اليوم الدراسي الذي ستنظمه اللجنة يوم 27 مارس 2017 حول الملحقين الاجتماعيين .



Publié le:2017-03-15 15:55:42

cadre-f8f7ec895e70be30877ff9fd69932f7c-2017-03-15 15:55:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139897



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13329,4

  • (13/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,44469 DT        1$ =2,28896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/03)   766,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139897 570|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires