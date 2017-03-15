إمكانية تنقل وفد من لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى إيطاليا لمعاينة وضعية بعض الأطفال التونسيين بمراكز الإيواء الإيطالية

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات - مثلت وضعية بعض الأطفال التونسيين بإيطاليا، ممن رفعت عنهم حضانة أوليائهم وتكفلت بهم مراكز الإيواء الإيطالية، محور جلسة عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب.



وقرر أعضاء اللجنة الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية لمدهم بجميع المعلومات والمعطيات اللازمة حول وضعية التونسيين الموجودين بمراكز الإيواء والسجون الإيطالية، لافتين إلى إمكانية تنقل وفد من اللجنة لمعاينة الوضعية على عين المكان بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة ايطاليا.

وأكد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذه المسالة والتسريع في إيجاد حلول فورية للخروج بهؤلاء الأطفال من المشاكل الخطيرة التي تهدد سلامتهم كالانسياق في الشبكات الإجرامية، مبرزين أهمية التنسيق مع السلطات الإيطالية بخصوص هذه المسألة على غرار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإضافة إلى البرلمان الإيطالي.

وأكد النواب من جهة أخرى ضرورة إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، مشدّدين في هذا الشأن على الدور الذي يضطلع به الملحقون الاجتماعيون في التنسيق والمساهمة في حل مثل هذه المشاكل.

وأشار أعضاء اللجنة في هذا الإطار إلى العوائق التي تعترض الملحقين الاجتماعيين على غرار اندماجهم في المجتمعات وضعف تكوينهم اللغوي والقانوني.

هذا وسيتم التداول بخصوص جميع هذه المسائل في إطار اليوم الدراسي الذي ستنظمه اللجنة يوم 27 مارس 2017 حول الملحقين الاجتماعيين .







Publié le:2017-03-15 15:55:42

