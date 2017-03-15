عدد من طلبة الحقوق بصفاقس يقتحمون مقر الولاية للمطالبة بالتراجع عن الأمر المتعلق بالمناظرة الوطنية للدخول للمعهد الأعلى للقضاء

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 15:33:43

- عمد عدد من طلبة كلية الحقوق بصفاقس، اليوم الأربعاء، إلى اقتحام مقر الولاية بعد ان منعهم أعوان الامن من الدخول، وذلك بهدف مقابلة والي الجهة والمطالبة بالتراجع عن الأمر الحكومي الصادر عن وزير العدل يوم 10 مارس الجاري والقاضي بتمكين الحائزين على شهادة الماجستير فقط من طلبة الحقوق من الحق في اجتياز المناظرة الوطنية للدخول للمعهد الأعلى للقضاء.وفي هذا الصدد، أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، معز الدخيلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه وبعد التفاوض مع المعتمد الأول بمركز الولاية حول موضوع الاحتجاج، تم إرسال برقية لرئاسة الحكومة عن طريق المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة تونس لمطالبة رئيس الحكومة بالتدخل من اجل التراجع الفوري عن الأمر الذي قال انه "غير قانوني ومخالف للدستور والقوانين الأساسية"، داعيا إلى عودة العمل بقانون 1999 والسماح لطلبة الإجازة من الالتحاق بالمناظرة الوطنية للملحقين القضائيين.يذكر أن طلبة كليات الحقوق في كل من تونس وصفاقس والقيروان وسوسة وجندوبة، نفذوا، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما قطاعيا دعا اليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، للمطالبة بإسقاط الأمر الحكومي الصادر مؤخرا والمتعلق بتنظيم مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء.هب