النائب فيصل التبيني يتقدم بشكاية ضد وكيل الجمهورية بجندوبة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 15:27:29

- أفاد النائب المستقل بالبرلمان، فيصل التبيني، بأنه قدم اليوم الأربعاء شكاية ضد وكيل الجمهورية بجندوبة ، إلى التفقدية العامة بوزارة العدل والى محكمة الاستئناف بالكاف، وذلك " لقيامه بتجاوزات في عمله وتصريحه قصدا بمعلومات خاطئة لوسائل الإعلام قصد تشويه صورة النائب والمس من سمعته".وقال التبيني، خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس نواب الشعب، لتوضيح ملابسات ما راج بالإعلام حول استيلاءه على أرض فلاحية وإخراجه منها بالقوة العامة، " إن وكيل الجمهورية قام بتسييس هذه القضية، وصرح بمعلومات خاطئة لوسائل الإعلام تفيد بإخراجه بالقوة العامة من الأرض التي يتسوغها على وجه الكراء لعدم الصفة".من جهته اعتبر محامي النائب ، "أن القصد من تصريح وكيل الجمهورية، الإشارة إلى أن منوبه متحيل واستولى على الأرض دون وجه حق"، مؤكدا أن المسؤول القضائي "قام بخرق واجب التحفظ في قضية لم يتم البت فيها سيما وأن منوبه ما زال يشغل الأرض على وجه الكراء"، حسب قوله.وبين النائب فيصل التبيني، في توضيحه لحيثيات هذه القضية، أنه اكترى أرضا فلاحية منذ سنة 2010 مساحتها المسجلة بعقد الكراء 220 هكتارا، لكن تبين له في ما بعد أن مساحة الأرض منقوصة 17 هكتارا، وطالب أصحاب الأرض بتصحيح عقد الكراء وعندما لم يستجيبوا قام برفع مجموعة من القضايا وربحها تباعا، مشيرا إلى أنه وقع أخيرا حل الخلاف مع أصحاب الأرض.هند