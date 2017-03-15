غياب الخدمات الأرضية يعيق تنشيط مطار قابس - مطماطة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 14:59:44

- أقلعت مساء أمس من مطار قابس- مطماطة الدولي أولى رحلات العمرة وضمت 161 معتمرا وهي رحلة تم تنظيمها من قبل إحدى وكالات الأسفار في الجهة ولقيت هذه الخدمة استحسان الكثير من المواطنين، حسب تصريحاتهم لمراسل (وات).وجاء تنظيم هذه الرحلة بعد أن تأجّلت في مناسباب عديدة بسبب وجود صعوبات لا تزال تحول دون استثمار رحلات العمرة في تنشيط مطار قابس- مطماطة على الرغم من وجود طلبات عديدة من قبل وكالات الأسفار بالجهة وفق ما صرح بذلك لمراسل (وات) حافظ المومني المسؤول بإحدى هذه الوكالات.ويتمثل العائق الأساسي لتنظيم هذه الرحلات حسب تقييمه في غياب خدمات الخطوط التونسية للخدمات الأرضية بالمطار مما يتطلب لتأمينها نقل الأعوان من جربة إلى قابس وهو ما يشكّل كلفة إضافية يتم تحميلها على كاهل وكالات الأسفار التي تجد نفسها بين خيارين إما الزيادة في معلوم العمرة أو تنظيم الرحلات من مطارات أخرى.ويطالب اليوم العديد من الناشطين في المجتمع المدني بقابس بضرورة وجود الخطوط التونسية للخدمات الأرضية بمطار قابس- مطماطة على غرار ماهو موجود في بقية المطارات وفي هذا الإطار صرح توفيق الأمين رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه من غير المقبول عدم توفر هذه الخدمات بشكل دائم بالمطار الذي تعمل الجهة على تنشيطه حتى يكون رافدا هاما للتنمية بولاية قابس، حسب تعبيره.مر/ح.