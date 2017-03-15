أنور بيوض وصديقته يواجهان تهم الانتماء لتنظيم ارهابي والقتال في الخارج

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 13:21:22

- قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب واحالة انور بيوض وصديقته على انظار الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ان وجهت لهما تهما تتعلق بالانتماء الى تنظيم ارهابي ومشاركته القتال خارج البلاد على معنى قانون مكافحة الارهاب.ورحّلت تركيا في جويلية الماضي أنور بيوض نجل الدكتور العميد فتحي بيوض الذي راح ضحية تفجير مطار اسطنبول، وصديقته بعد اعتقالهما من قبل السلطات التركية قادمان من سورياالمصدر - موزاييك