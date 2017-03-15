تراجع نسبة المخالفات للسيارات الادارية الى 5 بالمائة

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 13:06:07

- تراجعت نسبة المخالفات المحررة بشان السيارات الادارية من 14 بالمائة في سبتمبر 2016 (تاريخ انطلاق حملات المراقبة) الى 5 بالمائة في 13 مارس 2017.وقد مكنت حملات المراقبة التي شملت 12821 سيارة ادارية من تحرير 720 مخالفة، وفق بلاغ صادر الخميس عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.وقامت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية خلال الفترة الممتدة بين 6 فيفري و13 مارس 2017 بمعاينة 3030 سيارة إدارية و تحرير 160 محضر مخالفة. وتراوحت نسبة المخالفات حسب فترات المراقبة الأسبوعية بين 6.8% و 3.6% لتستقر في معدل 5.2 %.ويأتي هذا الاستقرار في مؤشر نسبة المخالفات نتيجة تكثف حملات المراقبة السيارات الإدارية على الطريق.وتقوم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالتوازي، بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وكذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية الى مزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال، وفق ذات البلاغ .