محطة معالجة المياه بمصنع السكر في بنزرت تدخل حيّز الاستغلال

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 15:53:09

- تمّ اليوم تشغيل محطة معالجة وتصفية المياه بمصنع السكر في بنزرت، وفق ما أكّده لمراسل (وات) المدير الجهوي للتطهير في ولاية بنزرت حمادي القبطني.وأوضح ذات المصدر أن اللجنة الجهوية المكلفة من قبل والي بنزرت في إثر جلسة العمل التأمت بمقر الولاية حول الاشكاليات البيئية لمصنع السكر يوم 27 فيفري الفارط ، تولت اليوم معاينة المصنع المذكور وانطلاق تشغيل المحطة بصفة رسمية والتي ستمكن من قطع الاشكاليات البيئية السابقة المتاتية من إفرازات المصنع من مياه ملوثة سواء في شبكة التطهير التابعة الديوان أو في مياه القنال والمقدرة بحوالي 600 متر مكعب في اليوم، بحسب تقييمه.وأضاف أن المعاينة الاولية أبرزت تكامل المحطة واستجابتها للمواصفات المطلوبة وسيتولى ديوان التطهير الاسبوع المقبل توفير مادة " الحماة" لتنشيط المحطة وفق ذات المصدر.ومن جانبها لاحظت بسمة العوني معتمدة بنزرت الجنوبية منسقة اللجنة الجهوية المتابعة للملف أن بقية الإخلالات البيئية المتعلقة بالمصنع سواء فيما يخصّ التلوّث السمعي أو الهوائي أو البحري من جهة القنال يجري التعاطي معها لرفعها ، خاصة الفواضل الصلبة التي كان ألقاها المصنع في اكثر من منطقة بالجهة وغيرها من الملوّثات ، بالتنسيق مع كل الاطراف المسؤولة وإدارة المصنع ، وفق الرزنامة التي حددتها السلطات الجهوية.يذكر أن جلسة عمل كانت التامت بمقر الولاية بحضور جميع الهياكل والاطراف المركزية والجهوية والمحلية وادارة المصنع وتم فيها تحديد رزنامة زمنية وعملية تضبط الاجراءات الواجبة من قبل إدارة مصنع السكر لاتخاذها وتنفيذها من أجل حلحلة الاشكاليات البيئية الكثيرة التي كانت محل عدم رضا رسمي ومجتمعي كبير.مر/جود