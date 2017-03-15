تفاقم العجز التجاري ليصل الى 6ر2510 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 11:43:02

- تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليصل الى 6ر2510 مليون دينار (م د) مقابل 9ر1350 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالاسعار الجارية.ويعود هذا التفاقم الى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (7ر23 بالمائة) والصادرات (7ر4 بالمائة) اذ سجلت عائدات الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.7% حيث بلغت قيمة الصادرات 4626.6 مليون دينار (م د) مقابل 4418.1م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.وارتفعت الواردات بنسبة هامة 23.7% لتبلغ 7137.2م د مقابل 5769.0 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016 كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 11.8 نقطة حيث بلغت 64.8% مقابل 76.6% في نفس الفترة من سنة 2016.ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة، تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.5% مقابل6.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.6% مقابل 7.5% خلال نفس الفترة من سنة 2016.كما تبين نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام، تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 8% مقابل تراجع بنسبة 28.6% خلال نفس الفترة من سنة 2016.وفي المقابل،سجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة هامة بنسبة 33.2% مقابل تراجع بنسبة 14.2% خلال نفس الفترة من سنة 2016