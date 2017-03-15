الكشف عن خلية تكفيرية نسائية تنشط بمناطق حي التضامن

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 11:25:10

- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء الكشف عن خلية تكفيرية نسائية تنشط عناصرها بمناطق حي التضامن بولاية اريانة.واضافت الوزارة في بلاغ أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة (ولاية أريانة) تمكنت أمس الاربعاء، في إطار تعقب العناصر الإرهابيّة والكشف عن مخططاتهم، من الكشف عن خليّة تكفيريّة نسائيّة تتكوّن من 6 عناصر إحداهن زوجة عنصر إرهابي نزيل السّجن من اجل تورطه في قضية ارهابية .و جاء في البلاغ أيضا ان أعمار الموقوفات تراوحت بين 21 و23 سنة وكن ينشطن بمناطق حي التضامن، و حي 2 مارس و معتمديّة المنيهلة التابعة لولاية أريانة.وقد اعترفت الموقوفات بتبنيهن لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي كما تم العثور اثر مداهمة منازلهن على كتب ذات منحى تكفيري، و أقراص مضغوطة تحتوي على خُطب تحريضيّة على الإرهاب إضافة إلى راية ترمز إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كما تبيّن تواصلهن على مواقع التواصل الإجتماعي مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج وتمجيدهنّ للإرهاب وتكفير الدّولة.وقد اذنت النيابة العموميّة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالإحتفاظ بهن ومباشرة قضيّة في شأنهن موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".عزيز