تلميذة من ولاية القيروان تمثل تونس في الأولمبياد العالمي للرياضيات بسويسرا

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 08:04:44

- تمثل التلميذة آية بن سعد، التي تدرس بالسنة التاسعة أساسي في المدرسة الاعدادية النموذجية جعفر ماجد بولاية القيروان، تونس في الأولمبياد العالمي للرياضيات فتيات، التي ستعقد بسويسرا من 6 الى 12 أفريل 2017، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية اليوم الثلاثاء.وتمكنت التلميذة آية بن سعد، بحسب نفس البلاغ، من تحقيق نتائج باهرة في الأولمبياد الوطني للبرمجة الذي نظمته، تحت إشراف وزارة التربية، الجمعية التونسية للمعلوماتية "، وذلك رغم صغر سنها، ما أهلها للالتحاق بالفريق الوطني للبرمجة أكابر، علما وأنها توجت كذلك في عديد المسابقات الوطنية .وأعربت وزارة التربية عن تمنياتها بالنجاح للتلميذة آية "حتى يكون تألقها تحية للمدرسة التونسية، ولكل من ساندها وساهم في دعم مهاراتها وتطويرها".اج/دلال