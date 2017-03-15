قصر العلوم بالمنستير يحتضن فعاليات

Mercredi 15 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 11:13:47

- تتواصل في قصر العلوم بالمنستير الدورة الرابعة للأسبوع المغاربي للبحث والنشر في علوم الصحة من 10 إلى 15 مارس الجاري، والتي تنظمها "الشبكة المغاربية بيداغوجية بحث ونشر في علوم الصحة" بمشاركة 120 أستاذ جامعي من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ولأوّل مرّة طلبة باحثين من فرنسا والكونغو، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس الشبكة المغاربية بيداغوجية بحث ونشر أحمد بن عبد العزيز.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالمنستير ان التكوين يتمحور، خلال هذه التظاهرة التي يؤطرها 15 أستاذا مختصا من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا، حول أخلاقيات النشر العلمي، ومبادئ البحث العلمي والقراءة النقدية للمقالات العلمية، وبروتكول البحث وهيكلية المقال العلمي، والاحصاء الوصفي، والاحصاء الاستدلالي في العلوم الصحية، وذلك باعتماد بيداغوجية تفاعلية تجمع بين المحاضرات والورشات التطبيقية حول مراحل النشر العلمي في علوم الصحة، وكيفية استخدام البرنامج الاحصائي "أس بي أس أس"، والأخطاء التحريرية وأضاف أنه ولأوّل مرّة تمت برمجة ورشة حول البحث في علوم التمريض لفائدة الباحثين في هذا الاختصاص إذ أصبح بإمكان الممرض في تونس إعداد دكتوراه في علوم التمريض منذ السنة الجامعية 2016-2017 .وذكر ان أمسية ثقافية بعنوان "على خطى القادة والمبدعين" انتظمت على هامش هذه الأيام المغاربية مساء الأحد 12 مارس الجاري وتم خلالها تكريم الأساتذة كمال بن سالم المختص في طب المجتمع بكلية الطب بالمنستير، وعبد الكريم سليمان رئيس قسم الوبائيات في مدينة سيدي بلعباس بالجزائر، وخالد ولد مبيه رئيس قسم أمراض جراحة القلب والشرايين في نواكشوط والذي أعد مقاربة بيداغوجية بديلة تجمع بين المتفق عليه عالميا والمُؤَصَل على صعيد الثقافة المحلي، مؤكدا أنهم حاولوا من خلال تكريم هذه القامات الثلاث تكريم كلّ الكفاءات المغاربية، على حد قوله.تم/يسر