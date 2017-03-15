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Economie

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق مركز نداء للتواصل مع المواطن

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - أطلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مركز نداء للتواصل مع المستهلك التونسي سواء على أرض الوطن أو خارجه بأي معلومة جديدة متعلقة بالإستهلاك، وفق ما أعلن عنه مدير مركز نداء المنظمة لطفي الرياحي.

وأشار الرياحي، خلال ندوة صحفية إلتأمت الثلاثاء، إلى تخصيص رقم أزرق 81104444 لصالح المواطنين والسياح الأجانب لتتمكن المنظمة من خلاله الإجابة على تساؤلاتهم علاوة على إرسال إرساليات قصيرة لترشيد الإستهلاك.

ويقوم 70 بالمائة من المستهلكين، وفق دراسة أجراها مؤخرا المعهد الوطني للإستهلاك على عينة من 2004 شخصا، برمي الطعام أو إعطاءه لحيواناتهم الأليفة، علما وأن تبذير الطعام يكلف التونسي 64 دينارا في الشهر.
وأضاف الرياحي أن المنظمة كانت قد قامت بتكوين حوالي 20 شخصا في مركز الإتصال، الذي تم تدشينه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (15 مارس من كل سنة)، بطاقة استيعاب تصل تدريجيا إلى 300 مكالمة في نفس اللحظة.

من جانبه، قال مدير مركز اتصال تونس فؤاد الشراقة أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، تهدف إلى نقل المعلومات الحينية للمستهلك مشيرا إلى أن هذا المشروع موجه أساسا لخدمة المواطن وليس ربح المال.

وأعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إعداد برنامج تلفزي "وقيت باش تعرف" لمدة 52 دقيقة سيتم بثه من خلال قناة خاصة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتعلق بترشيد الإستهلاك وتقديم النصائح حول السلوك الغذائي المثالي وتعريف المستهلك بالإستعمالات الصحيحة في مجال التكنولوجيا من خلال فقرة "كونسوم تاك".
وأوضح الرياحي أن برنامج "وقيت باش تعرف" سيشمل أيضا تنظيم ندوات شهرية تهم مشاغل المستهلك على غرار الخدمات البنكية وكلفتها على المواطن الى جانب التقليد وتأثيره على صحة المستهلك.

ولفت المسؤول الى أن المنظمة وضعت، بالإشتراك مع القطاع الخاص، تطبيقة الكترونية "ريكلامي" على الهواتف الذكية تمكن في حال اكتشاف تجاوز في حق المستهلك (الإساءة والاحتيال والإعلانات الكاذبة والتقليد... )، فضلا عن إمكانية إرسال الصور وملف التجاوز للمنظمة لتوجيهه للسلطات المختصة لتقوم بالتتبعات اللازمة.
وأفاد الرياحي أن المنظمة تتلقى حوالي 250 شكوى في اليوم إلا أن السلطات لا تتفاعل على النحو المطلوب.
فن


Publié le:2017-03-15 10:25:41

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