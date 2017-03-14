إمضاء إتفاقية تعاون بين تونس وإيطاليا

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 20:51:21

- تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (INSTM) ومعهد الأمراض الحيوانية بصقلية (IZSSI).وتنص الاتفاقية على التعبير عن النوايا الحسنة للتعاون بين INSTM وIZSSI لتعزيز التعاون العلمي والتقني بين المخابر وإجراء البحوث التنموية التونسية والإيطالية المتخصصة في مجال جودة المنتجات المائية.كما تندرج في إطار تدعيم التكامل بين الطرفين من حيث الخبرة العلمية والتقنية وتوفير فرص تنمية الموارد اللازمة لتسيير الأنشطة التي تهم الطرفين وتسهيل التنقل لمختلف أصحاب المصلحة في المشروع بين المؤسستين.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مزيد تدعيم برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود لدول الجوار والشراكة الأوروبية بين إيطاليا وتونس (2007-2013) بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "البيوتكنولوجيا البحرية الابتكار والجودة" (BioVecQ PS1.3._08) الذي من شأنه أن يساهم في تنفيذ عملية وضع إستراتيجية لزيادة جودة المنتجات المائية.ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير أنشطة BIOVecQ خاصة فيما يتعلق باستعمال أدوات جديدة وأساليب تحليلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لقطاع المياه والأغذية بالنسبة إلى البلاد التونسية وجزيرة صقلية.وسيساعد هذا الاتفاق على إرساء التصديق لبعض التحاليل قصد تسهيل تصدير المنتجات البحرية.مر/نهل