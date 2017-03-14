مؤسسة أندا تتمكن من تعبئة 111 مليون دينار بواسطة قرض ممول من طرف 13 بنكا تونسيا

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 21:08:36

- أبرمت مؤسسة "أندا" وبنك الأمان، اتفاقية قرض للتمويل الصغير، بقيمة إجمالية قدرت ب111 مليون دينار، مع مدة سداد حددت ب5 سنوات، ستمنح في شكل قروض تسندها "أندا" لفائدة المنتفيعن بتمويل المشاريع الصغرى.ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لبنك الأمان، أحمد كرم، والرئيسة المديرة العام لمؤسسة "أندا تمويل"، أسماء بن حميدة، خلال حفل انتظم الثلاثاء، بالمقر المركزي ل"أند"،ا بحضور مديرين عامين لعدد من المؤسسات البنكية التونسية.وقد ساهم ثلاثة عشر بنكا تونسيا في تمويل القرض، وهي على التوالي بنك الأمان، والاتحاد الدولي للبنوك، وبنك الإسكان، والشركة التونسية للبنك، وبنك تونس العربي الدولي، والبنك الوطني الفلاحي، والتجاري بنك، والبنك العربي لتونس، والبنك التونسي، وبنك قطر العربي، والبنك التونسي الإماراتي، وبنك ستوسيد، والبنك التونسي الليبي.وشاركت مجموعة البنوك المذكورة في الاكتتاب في قرض فتحته "أندا" لتعبئة موارد مالية لتأمين احتياجاتها بهدف تمويل مشاريع صغرى لفائدة حرفائها خلال سنة 2017، وتولى بنك الأمان التفاوض باسم المجموعة البنكية على مبلغ مبدئي للقرض في حدود 100 مليون دينار، لتقفل العملية على مستوى 111 مليون دينار.وأوضحت "أندا" في بلاغ صحفي لها، أن إمضاء الاتفاق سيمكنها من الاعتماد على تمويلات محلية، وسيساهم في استقرار تكاليف القروض التي توفرها المؤسسة للفئات الهشة، بما يعزز إدماجها ماليا واجتماعيا في الدورة الاقتصادية.وذكرت الرئيسة المديرة العامة لأندا، أسماء بن حميدة، أن القرض سيساهم في تعبئة نصف الاحتياجات المالية لأندا، مذكرة بأن تاريخ أول قرض حصلت عليه المؤسسة كان سنة 2005 من طرف بنك الاسكان.واعتبرت بن حميدة، أن موافقة المجموعة البنكية على تمويل القرض "تعكس الثقة في قدرة الحرفاء على الالتزام بتعهداتهم المالية وسداد ديونهم المتأتية من قروض التمويل الصغير".وأكدت تفضيلها تعبئة الموارد المالية من قروض تمولها بنوك تونسية، على خيار اللجوء إلى تعبئة احتياجاتها المالية من قروض تمولها مؤسسات مالية دولية، بالنظر الى ارتفاع كلفة هذه القروض التي تصرف بواسطة العملة الصعبة.ودعت الرئيسة المديرة العامة لأندا، البنك المركزي التونسي إلى إقرار تسهيلات لفائدة منظومة متكاملة للتمويل الصغير في الودائع والادخار، وعدم الاقتصار على إتاحة التمويل بمنح القروض.من جانبه، أكد المدير العام لبنك الأمان، أحمد كرم، دعم البنوك لمنظومة التمويل الصغير، مشيرا الى أن موافقة المجموعة البنكية المذكورة على تمويل القرض يجسد توفر الحوكمة في آلية تمويل المشاريع الصغرى لأندا.وأفاد كرم، بأن البنوك توفر تمويلات صغرى لفائدة بعث المشاريع الصغرى، لكنها أيضا ستوفر تمويلات لصالح المؤسسات الناشطة في مجال تمويل المشاريع الصغرى.حر