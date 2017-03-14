صرصار: دعوة 25 حزبا إلى المشاركة في اللقاء التشاوري حول تحديد موعد الإنتخابات البلدية

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 18:12:54

- قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اللقاء التشاوري الذي نظمته الهيئة اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت، حول مشروع رزنامة الانتخابات البلدية، إن هيئته دعت حوالي 25 حزبا الى المشاركة في هذا اللقاء، قصد تحديد موعد للانتخابات البلدية المقبلة.وحول أسباب إختيار هذا العدد من الأحزاب من جملة 206 حزبا معترف بها رسميا، أضاف صرصار قوله "لقد تم الإجماع منذ سنة 2015 على إختيار الأحزاب الممثلة حاليا في مجلس نواب الشعب، و تلك التي كانت ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي "، مضيفا أن هذا الاختيار لقي إستحسان الجميع لأنه تم بطريقة موضوعية، وفق تقديره.يذكر ان الرزنامة التي تقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ممثلي الأحزاب، تتضمن الشروع في تسجيل الناخبين إنطلاقا من يوم 12 جوان المقبل، على أن يفتح باب الترشحات لعضوية المجالس البلدية و عددها 365 مجلسا بلديا، يوم 30 أوت 2017 ، في حين تنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 نوفمبر 2017 ، ويتم الإقتراع يوم 26 نوفمبر 2017.أما اقتراع الأمنيين والعسكريين فسيكون يوما واحدا يقع إختياره في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر الى 23 نوفمبر 2017 .وتوزعت مقترحات الاحزاب التي شاركت صباح اليوم في هذا اللقاء التشاوري، بين المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس 2018 أو إجرائها في أواخر العام الجاري.ومن المنتظر أن تتواصل أشغال هذا اللقاء التشاوي ظهر اليوم، باستماع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الى مقترحات عدد من منظمات المجتمع المدني.عزيز