واضاف ذات المصدر ان "العديد من التلاميذ اصيبوا بحالات اغماء مفاجئة بعد شربهم لعصير تم توزيعه على التلاميذ بهدف الترويج التجاري له" مشيرا الى ان "شاحنة خفيفة توقفت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا امام المعهد ليقوم صاحبها بتوزيع العصير".
وافادت مصادر امنية بالجهة انه "تم ايقاف صاحب الشاحنة وحجز ما لديه من علب العصير للتحقيق معه وإرسال عينات منها للتحليل والوقوف على مدة صلوحية المادة المروجة".
Publié le:2017-03-14 17:32:14
Par:Aboufyras Belhoula (Tunisia )
Sur: إيقاف 'موزّع' العصير على تلاميذ مدرسة المنزه السادس