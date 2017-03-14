إيقاف 'موزّع' العصير على تلاميذ مدرسة المنزه السادس

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 17:32:14

- تم اليوم الثلاثاء تسجيل حالات تسمم في صفوف عدد من تلاميذ المعهد الثانوي بالمنزه السادس من ولاية اريانة، ونقل نحو 10 منهم الى المستشفى الجهوي محمود الماطري، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية باريانة حاتم بوبكر لمراسلة (وات) بالجهة.واضاف ذات المصدر ان "العديد من التلاميذ اصيبوا بحالات اغماء مفاجئة بعد شربهم لعصير تم توزيعه على التلاميذ بهدف الترويج التجاري له" مشيرا الى ان "شاحنة خفيفة توقفت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا امام المعهد ليقوم صاحبها بتوزيع العصير".وافادت مصادر امنية بالجهة انه "تم ايقاف صاحب الشاحنة وحجز ما لديه من علب العصير للتحقيق معه وإرسال عينات منها للتحليل والوقوف على مدة صلوحية المادة المروجة".