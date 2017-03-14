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إيقاف 'موزّع' العصير على تلاميذ مدرسة المنزه السادس

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - تم اليوم الثلاثاء تسجيل حالات تسمم في صفوف عدد من تلاميذ المعهد الثانوي بالمنزه السادس من ولاية اريانة، ونقل نحو 10 منهم الى المستشفى الجهوي محمود الماطري، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية باريانة حاتم بوبكر لمراسلة (وات) بالجهة.

واضاف ذات المصدر ان "العديد من التلاميذ اصيبوا بحالات اغماء مفاجئة بعد شربهم لعصير تم توزيعه على التلاميذ بهدف الترويج التجاري له" مشيرا الى ان "شاحنة خفيفة توقفت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا امام المعهد ليقوم صاحبها بتوزيع العصير".
وافادت مصادر امنية بالجهة انه "تم ايقاف صاحب الشاحنة وحجز ما لديه من علب العصير للتحقيق معه وإرسال عينات منها للتحليل والوقوف على مدة صلوحية المادة المروجة".





Publié le:2017-03-14 17:32:14

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2 de 2 commentaires pour l'article 139842

Aboufyras Belhoula  (Tunisia)  |Mardi 14 Mars 2017 à 18h 19m |           
Avant tout je souhaite un prompt rétablissement à ces jeunes ,mais aux responsables de bien analyser ce boisson car les cartels de la drogue de cette façon qu'ils rendent les jeunes soumis à leur volenté en les attirant par ce genre de boisson contenant de petites quantité de drogue et petit à petit l'enfant deviendra leur automate etc......et le reste est connu...

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mardi 14 Mars 2017 à 17h 49m |           
عصير شهرتو سابقاتو
واللي يشرب منو على طول للمستشفى



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