كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي: نريد حقنا في المواطنة كاملا غير مبتور من خلال الترشح للإنتخابات البلدية والمشاركة في الحملات

واعتبر العياري خلال اجتماع نظمته النقابة اليوم الثلاثاء مع قواعدها بالمهدية، أن "حق الأمنيين في المشاركة في الإنتخابات البلدية غير مكتمل، إذ يمنع عليهم الترشح والحضور في الإجتماعات والمشاركة في الحملات الإنتخابية".
ولاحظ أن اجتماع المهدية يهدف إلى "الإستماع لآراء الأمنيين، من كل الأسلاك، حول قرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، مقاطعة الإنتخابات البلدية المقبلة والذي اتخذته خلال جلستها العامة، يومي 25 و26 فيفري 2017".
وقد ناقش الحضور مجموعة من الملفات، أهمها منظومة التعويض في حوادث الشغل، التي قال العياري إنها "ظلت حبرا على ورق، دون تطبيق فعلي"، فضلا عن النقاط الأخرى المتعلقة بالمشاكل المهنية والمناظرات.
كما شدد المسؤول النقابي على أهمية مناقشة ما يعرف بمشروع قانون "العود والتوبة"، مشيرا إلى أن "أحد مرتبي الإعتداء الإرهابي بقبلي، يوم 12 مارس 2017، هو من بين العائدين من سوريا"، حسب كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي الذي دعا كل الأطراف المعنية إلى "تحمل المسؤولية في حماية الأمنيين".
جمر
Publié le:2017-03-14 15:07:47
Par:Matouchi (Tunisia )
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