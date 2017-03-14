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حملة أمنية واسعة في قابس تسفر عن إحباط 9 عمليات تهريب

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - نفذت وحدات إقليم الحرس الوطني بقابس حملة أمنية استباقية واسعة، على امتداد يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن إحباط 9 عمليات تهريب و حجز سيارات و بضائع مهربة مختلفة، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر أمني مسؤول بإقليم الحرس الوطني بقابس في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر انه تم خلال الحملة حجز 9 سيارات قدرت قيمتها الجملية ب408 ألف دينار، الى جانب 10 آلاف و 610 علبة سجائر أجنبية، و 596 كلغ من التفاح، و 16 قطعة الكترونية بين أجهزة تلفاز و مكيفات، و 176 قارورة جعة و لاقمي مسكر.
وأضاف أنه تم أيضا حجز دراجة نارية ثقيلة بدون وثائق، و إيقاف 9 اشخاص مفتش عنهم في جرائم امن عام مختلفة، و جرار طرقي، الى جانب رفع 171 مخالفة مختلفة في مجال الوقاية من حوادث الطرقات.
ل.ح/يسر



Publié le:2017-03-14 16:16:11

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