الأوضاع الأمنية والاقتصادية موضوع لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 15:03:04

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وصرّح رئيس الحكومة أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية.كما تم استعراض نتائج إجتماع رئيس الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الداعمة لوثيقة قرطاج وما تمّ الاتفاق حوله لمزيد دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق أولويّات المرحلة والإسراع بإنجاز الإصلاحات الكبرى.وفي ما يخصّ الاستحقاق الانتخابي المقبل، قدّم رئيس الحكومة عرضًا لرئيس الجمهورية حول البرنامج المعدّ لتأمين أحسن الظّروف لتحضير وإنجاز الانتخابات البلدية القادمة والإمكانيات التي سيتمّ تسخيرها للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لضمان حسن سير كامل العمليّة الانتخابية.