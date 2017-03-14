افتتاح المعرض التجاري لمنتوجات الصناعات التقليدية بولاية اريانة

Mardi 14 Mars 2017



بــاب نــات - تم صباح اليوم الثلاثاء افتتاح المعرض التجاري للصناعات التقليدية الذي تنظمه ولاية اريانة من 14 الى 18 مارس الجاري بفضاء بئر بلحسن باريانة في اطار احتفالات الجهة باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي.



وتضمن المعرض، منتوجات للصناعات التقليدية، من ابداع نحو 32 حرفيا وحرفية، المنتمين لجمعيات ومنظمات على غرار جمعية ابداع وحرف ودار زمان والاتحاد الجهوي للمرأة التونسية، قدموا للعموم ابتكارتهم في مجال المشغولات الذهبية والفضية والنسيج والزخرفة على الخشب والبلور والمحامل الخزفية، الى جانب تقديم نماذج من الابتكارات الحرفية باستعمال مادة السعف والشمع والأعشاب ذات الاستعمال الطبي والجمالي، فضلا عن المرطبات التقليدية والعطورات ومواد الزينة.



وأعربت والية اريانة سلوى الخياري لدى اشرافها على افتتاح المعرض عن اعجابها بدقة وحرفية منتوجات الصناعات التقليدية، مشيرة الى "اهمية دعم الحرفي بالجهة وتمكينه من سبل ترويج منتوجه التقليدي في الداخل والخارج وتعزيز التكوين وتيسير تقديم القروض الصغرى لخلق مشاريع مجددة في قطاع الصناعات التقليدية".

يشار الى ان ولاية اريانة تتوفر على اكثر من الفي حرفي وحرفية من حاملي البطاقة المهنية في مجال الصناعات التقليدية يتوزعون على مختلف المعتمديات لاسيما اريانة المدينة وقلعة الاندلس، حيث يقومون بترويج منتوجاتهم التقليدية بنسبة 95 بالمائة في الاسواق الخارجية.

س ف/باشا









Publié le:2017-03-14 16:09:08

