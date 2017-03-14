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نشوب حريق في محل لبيع البنزين المهرب وسط مدينة تطاوين

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - نشب صباح اليوم الثلاثاء حريق في محل معد لبيع البنزين المهرب وسط مدينة تطاوين، وانتشرت النيران، بفعل الرياح، لتصل الى ورشة حدادة، وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من اطفاء الحريق، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.

يشار الى ان هذا الحريق ليس الاول من نوعه في مدينة تطاوين والولاية بشكل عام، اعتبارا لانتشار هذا النوع من المحلات خاصة داخل الاحياء السكنية، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر ويهدد ارواح المتساكنين.
هدية/باشا








Publié le:2017-03-14 14:22:51

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