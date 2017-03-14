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نقابة الثانوي تقرر تعليق الدروس بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية بداية من يوم 27 مارس

Mardi 14 Mars 2017
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بــاب نــات - قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي تعليق الدروس انطلاقا من يوم الاثنين 27 مارس 2017 بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، حسب ما أعلن عنه عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس اليوم الثلاثاء في تصريح (لوات).
وأوضح إدريس ان اللائحة المهنية لقطاع التعليم الثانوي الصادرة عن لقاء الجهات المنعقد السبت الماضي، نصت على قرار تعليق الدروس لمطالبة الحكومة بالإسراع بالحسم النهائي في ملف إيجاد بديل على رأس وزارة التربية.

وبين انه "رغم مطالبة نقابة الثانوي رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة بإيجاد البدائل الضرورية على رأس وزارة التربية ضمانا لحسن سير الدروس ولانجاح السنة الدراسية الحالية وانجاز الامتحانات الوطنية في الاجال المضبوطة، الا انها لم تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة"، وفق قوله.

وأوضح ان هذا القرار ياتي اثر عديد التحركات الاحتجاجية التي شملت بالخصوص الاضراب العام بيوم والتجمع الوطني لأساتذة الثانوي يوم 1 مارس الجاري أمام وزارة التربية بالعاصمة، الذي تلته مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة بمشاركة "الاف المدرسين المطالبين بإقالة وزير التربية دفاعا عن كرامة المدرسين اولا وعن مكانة المدرسة العمومية على وجه الخصوص ولضمان اصلاح حقيقي تشاركي للمنظومة التربوية في ظل ممارسات الحكومة الرامية الى التفويت في المدرسة العمومية للقطاع الخاص"، حسب تعبيره.
واعتبر ان هذا الاضراب يمثل "رسالة مضمونة الوصول" لكل من الحكومة ولوزارة الشباب والرياضة حتى تفي بتعهداتها المضمنة في محاضر اتفاقات تم الامضاء عليها سابقا من أجل تمتيع اساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة من جميع حقوقهم.




Publié le:2017-03-14 14:47:29

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3 de 3 commentaires pour l'article 139828

Mandhouj  (France)  |Mardi 14 Mars 2017 à 15h 13m |           
تعليق الدروس لمطالبة الحكومة بالإسراع بالحسم النهائي في ملف إيجاد بديل على رأس وزارة التربية.
جلول كبش فداء رغم أنفه .. رغم أن الحل بالاحرى أن يمر عبر تشكيلة حكومية جديدة تتبع سياسات أخرى ، بأكثر سند سياسي، بأقل وزراء .. لكن مع الأسف نرى أن احزاب الحكم مغمضة العينين ، رغم أن السفينة في حالة غرق ، و ليس قطاع التربية فقط أو الصحة ...

Matouchi  (Tunisia)  |Mardi 14 Mars 2017 à 14h 58m |           
لا تسبوا النقابيين....فإنهم ملح الطعام....
أنا لا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن يفعله جلول.....لو لم تقف له النقابات
لهرس التعليم تهريسا
ودخل فيه الشاطح الباطح
ولجلب لنا العكري و سوزان وكريستين وهامان...قال اشنو.؟...
قال يطهر في التعليم ...من عقلية "أن يصلبوا أو ينفوا أو تقطع أرجلهم من خلاف.." و يخرج في أولادنا من التخونيج
و لمن لأن هناك عقبة اليعقوبي....فأنه ذهب يستأنف و يعقب في مونبليزير......ليبقى وزير

Bakha  (Tunisia)  |Mardi 14 Mars 2017 à 14h 51m |           
Bjr
je déteste ce ministre c un opportuniste qui n a engagé réellement aucune réforme sauf que
pour le principe
seul le peuple est légitime et a ma connaissance l UGTT na pas étais élu pour gouverner.

ps:a tous les gents qui on signer pacte avec le diable,
faut payer le pot cassés

merci



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