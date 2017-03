Communiqué de la Banque Centrale concernant la plateforme PayPal

Mardi 14 Mars 2017



Communiqué de Presse -

elle ne peut, par contre, autoriser l’ouverture, par des tunisiens résidents, de comptes bancaires à l’étranger, puisque cela relève exclusivement du domaine de la loi et dont l’opportunité procède du degré d’ouverture du compte capital de la Tunisie





Publié le:2017-03-14 14:09:03

La Banque Centrale de Tunisie informe les titulaires de la carte technologique du point de la situation quant à la demande d’adhésion de la Tunisie à la plateforme PayPal :En effet, consciente des avantages que pourrait générer l’adhésion à cette plateforme pour les développeurs d’applications destinées à être commercialisées sur la toile, la Banque Centrale a adressé une lettre de confort à la société PayPal lui demandant l’adhésion de la Tunisie et ce, depuis le 27 septembre 2016.Toutefois, ladite société, est revenue à la charge pour demander la reformulation de la lettre sus-indiquée dans le sens d’une acceptation de l’offre de PayPal sans aucune restriction, y compris le fait de permettre l’alimentation depuis le compte PayPal d’un compte bancaire ouvert à l’étranger au nom de l’adhérent, ce qui est dans l’état actuel de la réglementation de change prohibé pour les résidents.En fait, si les prérogatives conférées à la BCT en matière de change lui permettent d’assouplir certaines procédures de transfert en devises,; les fondamentaux économiques et le stade de développement atteint continuent à nous imposer une politique restrictive à l’égard des relations financières avec l’étranger.Sachant que ces restrictions devraient être communes à d’autres pays dont la monnaie n’est pas convertible, la Banque Centrale envisage de demander à la société de prévoir dans son système un traitement particulier induisant le rapatriement en Tunisie des fonds collectés et logés en compte PayPal.Hormis cette restriction,