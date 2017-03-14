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Economie

كمال العيادي: إجراء تدقيق مالي لمؤسسات إعلامية عمومية أمر عادي باعتبارها ممولة من المال العام

Mardi 14 Mars 2017
بــاب نــات - أوضح كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أن "إجراء تدقيق وتفقد مالي وإداري لمؤسسات إعلامية عمومية، هو إجراء روتيني وعادي"، ملاحظا أن "الإجراء يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة ويمكن أن يطلبه أيضا الوزراء الذين يشرفون على هياكل رقابة، باعتبارها مؤسسات تتلقى تمويلات من المال العام".

وأضاف العيادي في تصريح صحفي بمقر مجلس نواب الشعب، أن هذه المهمات الرقابية تحال بعد إنجازها إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، لتقييم التقرير وإنجاز توصيات إن تطلب الأمر ذلك.
وفي رده على سؤال حول تشتت هياكل الرقابة في تونس، أشار كمال العيادي إلى وجود توجه نحو مركزة الرقابة في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت أوردت أن رئيس الحكومة كلف الهيئة بإجراء تدقيق وتفقد مالي وإداري لكل من إذاعة "شمس آف آم" وإذاعة "الزيتونة" المصادرتين ومؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة "سنيب" لابراس.
هند



Publié le:2017-03-14 13:09:39

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