كمال العيادي: إجراء تدقيق مالي لمؤسسات إعلامية عمومية أمر عادي باعتبارها ممولة من المال العام

وأضاف العيادي في تصريح صحفي بمقر مجلس نواب الشعب، أن هذه المهمات الرقابية تحال بعد إنجازها إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، لتقييم التقرير وإنجاز توصيات إن تطلب الأمر ذلك.
وفي رده على سؤال حول تشتت هياكل الرقابة في تونس، أشار كمال العيادي إلى وجود توجه نحو مركزة الرقابة في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت أوردت أن رئيس الحكومة كلف الهيئة بإجراء تدقيق وتفقد مالي وإداري لكل من إذاعة "شمس آف آم" وإذاعة "الزيتونة" المصادرتين ومؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة "سنيب" لابراس.
هند
Publié le:2017-03-14 13:09:39
Par:Ben Jensen (Denmark )
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