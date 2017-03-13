مواطن تونسي مقيم بفرنسا يقاضي شركة الخطوط التونسية

و تعود أطوار القضية إلى 24 مارس 2014 ، حيث قام جمال بحجز زجاجتي أكسجين في رحلة متّجهة من تونس إلى نيس بعد أن دفع 328 دينارا ، لانه يعاني من صعوبات في التنفس مرتبطة بمرض في القلب.
و بعد إقلاع الطائرة بدقائق بدأ جمال يعاني من صعوبة في التنفس فطلب من المضيفة أن تحضر له زجاجة الأكسيجين ، لكنها أعلمته بأنه لا وجود لطلبه على متن الطائرة، الأمر الذي تسبب في تعكر حالته الصحية وإصابته بإعاقة.
و منذ ذلك التاريخ تغيرت حياة جمال بعد صعوده على متن الطائرة فقرر رفع قضية ضد الشركة لتعويضه عن الاضرار التي لحقته جراء هذه الحادثة.
Publié le:2017-03-13 22:53:47
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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