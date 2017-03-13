Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Habibi-Leh-Assi  
Economie

مواطن تونسي مقيم بفرنسا يقاضي شركة الخطوط التونسية

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - افادت صحيفة " نيس ماتان " الفرنسية الأحد 12 مارس أن المواطن الونسي المقيم بفرنسا قام بمقاضاة شركة الخطوط التونسية بعدما تسببت في اعاقة له بنسبة 80 بالمائة.

و تعود أطوار القضية إلى 24 مارس 2014 ، حيث قام جمال بحجز زجاجتي أكسجين في رحلة متّجهة من تونس إلى نيس بعد أن دفع 328 دينارا ، لانه يعاني من صعوبات في التنفس مرتبطة بمرض في القلب.

و بعد إقلاع الطائرة بدقائق بدأ جمال يعاني من صعوبة في التنفس فطلب من المضيفة أن تحضر له زجاجة الأكسيجين ، لكنها أعلمته بأنه لا وجود لطلبه على متن الطائرة، الأمر الذي تسبب في تعكر حالته الصحية وإصابته بإعاقة.

و منذ ذلك التاريخ تغيرت حياة جمال بعد صعوده على متن الطائرة فقرر رفع قضية ضد الشركة لتعويضه عن الاضرار التي لحقته جراء هذه الحادثة.






Publié le:2017-03-13 22:53:47

cadre-850b040b40c4561b2442d535f4cdfc73-2017-03-13 22:53:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139809



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13319,3

  • (10/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43659 DT        1$ =2,29600 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/03)   829,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139809 7978|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires