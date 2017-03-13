توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإدارة معرض تونس الدولي للكتاب 2017

Lundi 13 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 20:56:35

- تم مساء اليوم الاثنين توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) والهيئة المديرة للدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب.وتولى توقيع الاتفاقية بين الجانبين كل من الرئيسة المديرة العامة للوكالة حميدة البور ومدير عام الدورة 33 للمعرض شكري مبخوت، وذلك بمقر الوكالة.وتنص الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعها إلى غاية اختتام الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب (24 مارس-2 أفريل 2017)، على تعهد وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطية كل الفعاليات والأنشطة المبرمجة في إطار المعرض انطلاقا من "دسك" قار يتم إعداده للغرض، وبتوفير ركن خاص لنشر أخبار المعرض على موقع الوكالة (في صفحة الاستقبال وفي ركن الثقافة).كما تلتزم "وات" بمقتضى هذه الاتفاقية بإدراج لافتة إشهارية على موقعها في الفترة الفاصلة بين 17 مارس و2 أفريل أي قبل أسبوع من افتتاح المعرض وإلى غاية اختتامه، كما ستوفر الوكالة مجموعة من الصور الخاصة بالمعرض بسعر تفاضلي، فضلا عن الاستعانة بالبرقيات الخاصة بتغطية أنشطة المعرض لإثراء مضمون نشرية المعرض اليومية مع التنصيص وجوبا على ذكر المصدر.ومن جهتها تلتزم إدارة الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب بمنح وكالة تونس إفريقيا للأنباء الأولوية في ما يتعلق بالأخبار الخاصة بالمعرض وتيسير مهمة صحفيي "وات" للنفاذ إلى ضيوف المعرض من كتاب ومفكرين لإجراء حوارات حصرية، إضافة إلى وضع العلامة المميزة لـ"وات" على كافة المحامل الاتصالية (صفحة الاستقبال على الموقع الرسمي للمعرض وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الإصدارات والنشريات والمعلقات والمطويات وبرنامج الأنشطة الثقافية وتذاكر دخول المعرض، وذلك انطلاقا من يوم تنظيم الندوة الصحفية إلى غاية اختتام التظاهرة).كما تتعهد إدارة معرض تونس الدولي للكتاب بتخصيص جناح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء للتعريف بالوكالة ومختلف خدماتها إلى جانب فضاء خاص بالدسك القار الخاص بالوكالة لتسيير التغطية.ث/سهى