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Politique

مجلس وزاري مضيق لتدارس إمكانية إحتواء عجز الميزان التجاري

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في وضعية الميزان التجاري، وتدارس الإجراءات الكفيلة باحتواء العجز في حدود مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2017 وأوصى المجلس الوزاري بإحداث لجنة تعنى بالتعمق في الإجراءات المقترحة من قبل مختلف الأطراف المعنية في علاقة با لإقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين والعجز الجاري، آخذا في الإعتبار التزامات تونس مع المنظمة العالمية للتجارة والإتفاقيات الثنائية والإقليمية.
فن




Publié le:2017-03-13 19:58:58

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