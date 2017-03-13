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Sport

توزيع المسؤوليات في مناصب نواب الرئيس والكتابة العامة وامانة المال صلب اللجنة الوطنية الاولمبية

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - عقد المكتب التنفيذي الجديد للجنة الوطنية الاولمبية التونسية مباشرة بعد انتخابه مساء الاحد للفترة النيابية 2017-2020 اجتماعا برئاسة محرز بوصيان قرر على اثره بالتوافق بين جميع الاعضاء توزيع المسؤوليات في مناصب نواب الرئيس والكتابة العامة وامانة المال وذلك على النحو التالي :

نائب رئيس اول / فتحي حشيشة
نائب رئيس ثان / علي البنزرتي
نائب رئيس ثالث / سلمى المولهي
الكاتب العام / اسكندر حشيشة
امين المال / سفيان الشواشي



Publié le:2017-03-13 22:05:30

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