توزيع المسؤوليات في مناصب نواب الرئيس والكتابة العامة وامانة المال صلب اللجنة الوطنية الاولمبية

Lundi 13 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 22:05:30

- عقد المكتب التنفيذي الجديد للجنة الوطنية الاولمبية التونسية مباشرة بعد انتخابه مساء الاحد للفترة النيابية 2017-2020 اجتماعا برئاسة محرز بوصيان قرر على اثره بالتوافق بين جميع الاعضاء توزيع المسؤوليات في مناصب نواب الرئيس والكتابة العامة وامانة المال وذلك على النحو التالي :نائب رئيس اول / فتحي حشيشةنائب رئيس ثان / علي البنزرتينائب رئيس ثالث / سلمى المولهيالكاتب العام / اسكندر حشيشةامين المال / سفيان الشواشي