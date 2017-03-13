التدريس باعتماد البرامج التعليمية والكتب الجديدة بداية من سبتمبر 2018

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 19:38:19

- صرح المدير العام للبرامج والتكوين المستمر التيجاني القماطي اليوم الاثنين لـ(وات) بأن التدريس باعتماد البرامج الجديدة وبالكتب الجديدة المنبثقة عن مشروع الاصلاح التربوي سيكون بداية من سبتمبر 2018 أي السنة الدراسية 2018 ـ 2019، قائلا "إن هذه البرامج التعليمية الجديدة ستكون جاهزة في شهر جوان القادم وان إطلاق طلب العروض للتاليف المدرسي أي تاليف الكتب الجديدة سيكون في شهر جويلية او منتصف أوت على اقصى تقدير بعد ان يتم صياغة كراس الشروط الخاص بالتاليف".واشار القماطي في تصريح اعلامي على هامش انطلق اعمال الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة حول هندسة المناهج وهندسة التكوين وانطلقت اليوم الاثنين بالحمامات لتتواصل الى 18 مارس، الى ان انتاج الكتب الجديدة سيتم على مرحلتين أي مستوى الابتدائي وسنة او اثنين من الاعدادي ثم سنة او اثنين من الثانوي لسبتمبر 2018 ثم تستكمل الكتب في سبتمبر 2019 وبذلك يتم في الموسم الدراسي 2019ـ2020 استكمال الاصلاح التربوي في البرامج والكتب.وبين في السياق ذاته ان شهر سبتمبر 2017 سيشهد انجاز جملة من الاجراءات التي وصفها بـ"العاجلة التي ضمنت بمخرجات الحوار الوطني" ومن ابرزها التبكير بتدريس اللغات باقرار حصة تدريس لغة فرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي بساعتين في شكل نواد وحصة تدريس لغة انقليزية بداية من السنة الرابعة وبصفة تحسيسية وتهيئة.واضاف القماطي ان العودة المدرسية القادمة 2017 ـ 2018 ستشهد كذلك اجراء هاما يخص التخفيف في بعض الكتب وهي الايقاظ العلمي والاجتماعيات بالنسبة للتعليم الابتدائي وكتاب اللغات والاجتماعيات بالنسبة للاعدادي.وأفاد من جهة اخرى بأن جميع الوسائل التعليمية التي تنتج باسم وزارة التربية ورقية او رقمية كانت، ستخضع بداية من هذه السنة الى قراءتين وهي القراءة الحقوقية التي تتم بواسطة خبراء في المسائل الحقوقية للوقوف على امكانية وجود ما يتناقض مع خيارات المجتمع التونسي وقراءة تعتمد المقاربة النفسية بواسطة مختصي الصحة النفسية الذين يتولون التدقيق في انعكاس المحامل التعليمية على الجوانب النفسية للتلميذ.واوضح المدير العام ان هذه الدورة التكوينية ستستهل عملية انجاز ما تم الاتفاق عليه في مشروع الاصلاح التربوي خاصة في المحاور المتعلقة بالمناهج الجديدة و الكتب المدرسية و التكوين و الاختيارات البيداغوجية.وذكر ان الدورة هي واحدة من بين سلسلة من الدورات التكوينية التي تستهدف 80 خبيرا من وزارة التربية في اطار العمل على ترجمة اعمال اللجان الى إجراءات فعلية انطلاقا من موفى شهر جوان القادم، ستسعى الى تامين مخرجات اللجان الفنية في 4 مجالات رئيسية، وهي البرامج الجديدة والكتب الجديدة وطريقة تنظيم التكوين وطريقة تجسيم الخيارات البيداغوجية الجديدة، مبرزا ان الدورة تلتئم بمشاركة مكتب دراسات دولي متخصص وهو المركز الدولي للدراسات البيداغوجية الذي سيضطلع بمهمة مرافقة خبراء وزارة التربية من الناحية الفنية والمنهجية في التخطيط لهذه المرحلة وتامين مخرجاتها.م ت