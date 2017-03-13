اعتماد المناظرة بالنسبة للتاسعة وامتحان وطني اجباري بالنسبة للسادسة من التعليم الأساسي بداية من السنة الدراسية 2017 ـ 2018

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 19:31:20

- أعلن المدير العام للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية التيجاني القماطي في تصريح لـ(وات) انه سيتم بداية من السنة الدراسية القادمة 2017 ـ 2018 تنظيم امتحان وطني واجباري بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي أي السنة الختامية للتعليم الابتدائي ليتم الانتقال الى السنة السابعة باعتماد معدل الامتحان الوطني ومعدل السنة الدراسية اما بالنسبة للسنة التاسعة من التعليم الأساسي فسيتم تنظيم مناظرة في شكل امتحان وطني اجباري واشهادي ويقع فقط اعتماد معدل الامتحان الوطني في الانتقال الى السنة الاولى من التعليم الثانوي.واوضح انه سيتم بالنسبة لهذه السنة الدراسية وفي اطار الاعداد للامتحانات تنظيم اختبارات تاليفية موحدة على المستوى الوطني وعلى مستوى السداسية الثانية فقط في السنتين السادسة والتاسعة من التعليم الأساسي وفي بعض المواد العربية والفرنسية والانقليزية والرياضيات والايقاظ العلمي بالنسبة لسنوات السادسة والعربية والفرنسية والانقليزية والرياضيات وعلوم الحياة والارض بالنسبة لسنوات التاسعة.واشار القماطي على هامش انطلاق اعمال الدورة التكوينية حول هندسة المناهج وهندسة التكوين في اطار الاصلاح التربوي التي تتواصل بالحمامات الى 18 مارس الى ان تطوير مراقبة التعليم الخاص هي من بين مخرجات مشروع الاصلاح التربوي، مبرزا ان المؤسسات التربوية الخاصة تحتضن تلامذة تونسيين وهو ما يؤكد ان الفضاءات التي تحتضنهم تخضع الى التفقد البيداغوجي قانونا والذي تطلق عليه الوزارة اسم المرافقة البيداغوجية والتي سيتم تفعيلها انطلاقا من توفير الزاد البشري اللازم لذلك.واشار من جهة اخرى بخصوص مناظرة الدخول الى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية التي فتحتها الوزارة مؤخرا في حدود 2910 مركزا ياتي في اطار تجسيم مخرجات مشروع الاصلاح التربوي وخاصة ما يتعلق بمراجعة الانتدابات لتكون على اساس الجودة والتكوين الاساسي المتين لا لاسباب اجتماعية او غيرها.وبين ان الترشح لهذا الماجستير المهني سيختتم إذا بالنسبة للترشح عن بعد ويتعلق بماجستير تطبيقي يدوم سنتين ويترشح له كل من كان حاملا للاجازة او الاستاذية بالنظام القديم على ان تتوج الدراسة بشهادة جامعية هي الماجستير المهني في علوم التربية اختصاص رياضيات او غيرها من الشعب لمستويات الاعدادي والثانوي، موضحا ان الاختيار من بين المترشحين للالتحاق بهذا البرنامج سيتم باعتماد 3 اختبارات.وذكر ان الطريقة الجديدة للانتداب انطلقت هذه السنة بالاجازة التطبيقية باكالوريا زائد 3 سنوات بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التي تم ادراجها بكتاب التوجيه الجامعي والتي استقطبت اكثر من 2900 متحصل على الباكلوريا موزعين على 5 مراكز.واشار الى ان خريجي هذين البرنامجين سيكونون جاهزين لدخول تجربة التعليم بداية من سبتمبر 2019 أي بالنسبة لاساتذة المرحلة الابتدائية واصحاب الماجستير المهني في علوم التربية.م ت