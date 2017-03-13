تسريبات جديدة لنداء تونس : شبهات بزنس وبيع وشراء في رئاسة الحكومة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 17:31:19

- نشر موقع " الشارع المغاربي" تسريبات جديدة لاجتماع حزب نداء تونس والذي اثار جدلا واسعا مؤخرا.وحسب التسريب الجديد ووفق ما لخصه الموقع فقد تناول المجتمعون بين البنوك العمومية إضافة الى شبهات " بزنس" في رئاسة الحكومة.وجاء في النقاش بين مختلف الاطراف ما يلي " مكامن المصائب في دائرة يوسف الشاهد موش مكتوبين غادي (في إشارة الى قائمة من مستشاري يوسف الشاهد تمتداول اسماءهم في اجتماع الهيئة السياسية)، في حوار مع صحيفة لابراس، عند قرائتي هذا الحوار j ‘etais scandalisé ..وانا هنا اتحدث في نفس الاتجاه الذي كان يتحدث فيه حافظ وسفيان …حوار لمستشار اسمه لطفي بن ساسي اطلب منكم (اعضاء الهيئة السياسية) الاطلاع عليه لما تضمنه من معطيات خطيرة الارجح انكم على غير اطلاع عليها، انا على اطلاع عليهابحكم علاقتي بالادارة ومعرفتي بالعديد من الشخصيات، في حواره سي ساسي يتحدث وكأنه رئيس للحكومة، ويتحدث بنحن ،واين استعمل ضمير الجمع نحن؟ .. استعمله عند اعلانه بالتفويت في بنك الاسكان».ويواصل بن عمران « انت شنوة دخلك انت وقتاش جيت حتى تعلن عن بيع بنك الاسكان ، تعرف ماذا يعني بيع بنك الاسكان ؟يعني ضربة في الحيط مع الاتحاد العام التونسي للشغل ويعني انه في مثل هذه الوضعية التي تعيش على وقعها البلاديعلن المستشار عن قرار بيع بنك الاسكان»يقاطع سفيان طوبال مداخلة زميله فاضل بن عمران ليسأله : من سيشتري هذا البنك ؟فيجيبه بن عمران بكل ثقة : نعلم من سيشتري البنك .. هناك برنامج لبيع هذا البنك ويجب ان نستعد لها من الان « يلزم منتوة نخرجو»، انا من جانبي اتصلت بصحيفة لابراس واستفسرتهم حول هذا الحوار ، واكدوا لي بان لطفي ساسي هو من طلباجراء الحوار.ويتابع « هناك مستشار لرئيس الحكومة في وضعية تضارب مصالح، لطفي بن ساسي يقول انه مستشار اقتصادي لرئيسالحكومة ، هناك مشكل في الاطراف المحيطة بيوسف الشاهد ناس ماهمش في المستوى متاع الامانة المحمولة عليهم،السيد يجري حوار بطلب منه اعلن فيه عن قنبلة بيع بنك الاسكان .. هناك مستشار ثاني هو فيصل دربال حط في بالك سيديرئيس اللجنة ( حسن العمري) انو سي فيصل في 2010 هو كلف بتقييم سهم اسمنت قرطاج 2011 استعانت به الترويكا وعينته كمراقب audit لشركة اسمنت قرطاج، وفي 2016 موجود مع رضا السعيدي.. من الناحية القانونية من غير الممكن ان مراقبة شركة ثم تتحول الى وضعية بيع.ويضيف بن عمران « عندي المعطيات التي تخص بيعها ( شركة اسمنت قرطاج) … وانا اذكر بالقانون الذي ساهمهنا فيصياغته مع سي عبيد البريكي وقمت انا شخصيا بتضمين فصل يهم المعلومة المميزة التي تعتبر جريمة كبيرة ، وبالتالي غدا(عند بيع الشركة) انا ساطرح هذا الموضوع ، وساقول هناك شخص في رئاسة الحكومة في وضعية استغلال معلومة مميزةلغايات غير بريئة وضد مصلحة الدولة .. هل تعلمون ما يعني استغلال معلومة مميزة سيتم تقييم لسعرالسهم لشركة اسمنتقرطاج ، وسيتم استغلال تلك المعلومة .. وماذا سينجر عن ذلك ؟ دولة باش تتبيلك واحنا مبلعين فيها ( شركة اسمنتقرطاج)في 400 مليوبن عمران يواصل مداخلته ليتحدث عن المستشار توفيق الراجحي « هذا مستشار الراجحي نظريا متاع النهضة ، اقول نظريا لانهانكر علاقته بها في محادثة جمعتني ب هانا وسفيان طوبال .. هو رئيس لجنة التحاليل الاقتصادية وما أدراك .. الا انه تجاوزمسؤوليته هذه وماشي ايتبع في حاجات اخرى فيها بيزنس .. وفي لقاء جمعني به طلبت منه ان يساعدنا ( كتلة نداءتونس) حول l’ equilibre des caisses خاصة مع وجود توجه نحو تمديد سن التقاعد بشكل اجباري او غير اجباري وطرحتالتفكير في كيفية القيام بالتعويض .. فما كان منه الا ان رفض و قلي لا فك عليا .. رفض مع انه يتلقى راتبا شهريا للقيامبهذه المهام «ويلخص بن عمران حديثه عن مستشاري يوسف الشاهد « هؤلاء الثلاثة ( لطفي بن ساسي و فيصل دربالوتوفيق الراجحي ) .. سبق ان لفت انتباه السيد رئيس الحكومة بخصوص وسالته عن الجدوى من وراء تعيين السيد الثاني (فيصل دربال) فاجابني الشاهد استعمله كواجهة .. فسالته واجهة لماذا والسيد صاحب مشاكل دونك انا انحب انقول اليفمة مشكل في رئاسة الحكومة الي هومة المستشارين متاع يوسف الشاهد»ثم يتطرق في نفس المداخلة الى ملف اخر بالقول « قريبا سيطرح ملف قانون الطوارى الاقتصادية .. وهاني بديت انركح فيالمنجي الرحوي لاقناعه بضرورة تمرير هذا القانون حتى لا يعرف نفس مصير قانون المصالحة الذي تم ايداعه منذ اكثر منسنة».يقاطعه حافظ قائد السبسي» .. سي فاضل بربي حاجة انتي تحكي على قانون الطوارئ الاقتصادية .. احنا باش نعملو قانونهذا باش انهزوه للناس هذي ( مستشاري يوسف الشاهد الذين تحدث عنهم فاضل بن عمران )ليقاطع عضو اخر من الهيئة السياسية ليؤكد استنتاج حافظ قائد السبسي بالقول « هذا القانون ( الطوارئ الاقتصادية) هوقانون للفساد ..ثم يواصل بن عمران مداخلته « انا مذابيا كان اتقلي ( موجها حديثه لحافظ قائد السبسي) فك علينا منو القانون هذا اتنحيليشوكة من رجلي … صدقني كل ما ايجي قدامي مشروع هذا اتدور مصارني».وتتعالى الضحكات وسط الاجتماع قبل ان يواصل بن عمران حديثه:« ملخص الحديث يجب ان نكون عقلانيين في ردود أفعالنا …ما نقول هنا لا يجب ان يتضمن في تقرير مكتوب الجميع يراقبنا .. يجب لفت انتباه رئيس الحكومة.. سيدي رئيس الحكومة خوياالعزيز تعمل مزية احنا باش اندافعو عليك في المجلس احنا باش ناكلو العصا راهو احنا م يلاش ناقفو لمنجي الرحويانكيلولو الصاع صاعين ».ويضيف « يجب فتح الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل .. اطلب منك ( حافظ) اسكات ناجي جلول .. يجب ان تكونوا علىعلم ان في شهر افريل « ماعناش شهاري» وراهي الصناديق الاجتماعية في حالة افلاس».ويواصل بن عمران « انا من قام باخراج اياد الدهماني من قانون المالية هو وفيصل دربال ولطفي بن ساسي مصيبة زرقاء ..الوزارة في جهة والمستشارين في جهة اخرى .. مشكلة قانون المالية وراها برنامج اخر اطراح متاع فلوس وتبزنيس .. بكلصراحة فايق بيهم وبرشة ناس فايقة بيهم».ويختم مداخلته بالقول « المشكلة في دائرة يوسف الشاهد c’est un entourage mediocre qui n‘ est pas net .. entourage sale » .. انا انزه يوسف الشاهد ولا اشكك في نظافة يده.