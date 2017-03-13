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Sécurité

حصلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل تراب البلاد خلال الأسبوع الفارط

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 5 إلى 11 مارس الجاري، من إحباط 139 عمليّة تهريب، وبلغت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة 3 ملايين و884 ألفا و417 دينارا.

وأضافت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 17 عنصرا من أجل الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، فضلا عن إلقاء القبض على 1125 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عام.
كما أفادت بأنه تم حجز 59 كيلوغراما و348 غراما و22 قطعة مختلفة الأحجام من مخدّر القنب الهندي "زطلة"، و67 قرصا مخدّرا بقيمة ماليّة تقدّر بـ 589 ألفا و390 دينارا.
وأكدت كذلك حجز 6 بنادق صيد و64 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، إلى جانب حجز 102 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.
وأعلنت عن إحباط 4 عمليّات إجتياز للحدود البريّة خلسة وإلقاء القبض على 12 مجتازا، بالإضافة إلى إحباط عمليّة إجتياز للحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 5 مجتازين.
سبل



Publié le:2017-03-13 18:27:39

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