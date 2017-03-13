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Santé

نقابات القطاع الصحي تصف وضع القطاع الصحي ب ''الحرج جدا''

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - وصفت الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية، وضعية قطاع الصحة العمومي ب"الحرجة جدا"، وبأنه يتعرض إلى حملات ممنهجة وهجمات شرسة لضرب مقوماته تمهيدا للتفويت فيه، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاثنين، بالعاصمة لتسليط الضوء على واقع هذا القطاع.

وطالبت نقابات القطاع الصحي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه الندوة الصحفية، باطلاق سراح زملائهم المسجونين فورا، وهما سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي، والكف عن استهداف الاطارات الطبية وشبه الطبية، محملين سلطة الاشراف مسؤولية التراخي في بذل كل الجهود من أجل الافراج عنهما خصوصا وأن تقرير الخبراء أثبت براءتهما من كل التهم الموجهة لهما.
وأكدوا، في السياق ذاته، على ضرورة إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى منع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة الخطا الطبي، وذلك في انتظار صدور قانون المسؤولية الطبية، والاسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الاساسي للاطباء المقيمين والداخليين ومشروع القانون عدد 24 بسحب الفصل 2 على كافة الاطارات الصحية، فضلا عن تنفيذ محضر الاتفاق المبرم مع النقابة العامة لاطباء الصحة العمومية.

ودعت هذه النقابات إلى العمل على إنشاء مجلة القطاع الصحي التي تتضمن كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل الشروط والمواصفات التي تهم الخدمات الصحية من أجل سلامة المريض وحفاظا على كرامة العاملين في هذا القطاع .

كما طالبوا وزيرة الصحة بسحب قرارها المؤرخ في 28 اكتوبر 2016 فورا، والمتعلق بتنقيح شروط منح التراخيص لاقتناء المعدات الثقيلة بالمصحات الخاصة، وذلك للضرر الكبير الذي ألحقه، وفق قولهم، بالقطاعين العام والخاص للصحة، ولتأثيره السلبي على التوازنات المالية لتونس، وعلى الصندوق الوطني للتامين على المرض، وبالبدء حالا في حوار جدي وتشاركي مع الاطراف النقابية والمهنية من أجل اصلاح جذري وعميق للقطاع العمومي.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، أن نقابات القطاع الصحي ستواصل دفاعها عن القطاع العمومي للصحة، وعن جميع المواطنين إلى أن تنجح في تاهيل هذا القطاع الحيوي، ملوحا بتنفيذ إضراب عام في القطاع الصحي العمومي إذا لم تتم الموافقة على جميع هذه المطالب.
اج/ذكرى

Publié le:2017-03-13 15:33:08

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2 de 2 commentaires pour l'article 139782

Mandhouj  (France)  |Lundi 13 Mars 2017 à 16h 39m |           
نقابات القطاع الصحي تصف وضع القطاع الصحي ب ''الحرج جدا''


أمر القطاع الصحي في تونس مضحك مبكي .. يركب عليه الجميع (السياسي و النقابي ).. ثم المريض ؟ عندو ربي ..
الله يهدي الجميع .. ليعطيكم لجسيال جديد ، تفكروا به الصحة في تونس ...

على سبيل التذكير ...
بعد نقاشات طويلة و عريضة فيما يخص حكومة الشاهد قبل أن تتشكل ، على هذا الموقع و غيره .. أذكر انني كتبت :
في الأخير سننتظر حكومة الشاهد على 3 تحديات :
- التحدي الصحي ،
- التحدي البيئي (نظافة المدن ، و التلوث الذي يقتل المحيط و الانسان )،
- التحدي الديمقراطي (دعم الديمقراطية و الإرتقاء بها ).

كيف هي حال الحكومة اليوم أمام هذه 3 تحديات ؟

هل يفهم الجميع أن حكومة الشاهد يجب أن تستقيل ؟ و أن مواصلة تركيع الشعب ليقبل بحل المصالحة الاقتصادية و المالية كما يطرحها البجبوج و بيادق بن علي أمر لا يخدم البلاد ، لا يخدم الاقلاع الاقتصادي ، لا يخدم الوحدة الوطنية .. الحل لا يمر بالنظر لكل قطاع وحده (قطاع الصحة ، قطاع التعليم ، ...).. فلسفة حكومة الشاهد نفسها هي المشكل، هي الاشكال ، هي المعضلة .. أحزاب الحكم يجب أن تفهم هذا ..

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 13 Mars 2017 à 15h 51m |           
شفتوا يا نقابات الإيه......رحلتو وزير...ووفات خراطيشكم.....
وزيرة ولا أتعس...غبر قادرين على أن تطلقوا عليها و لا رصاصة واحدة....
أتعرفون ما ينتظركم؟؟
ستصيحون و تولولون..إضراب......هيا نضربوا....ما تلقاو كان الخراب....يا صناع الخراب
هل تتصورون دعوات حمادي الجبالي.....عليكم ستذهب سدى؟؟
...راجل ما خليتوهش يحكم ولا نهار
...توة تراو...العوج والمسخ في التربية و في الصحة و في ..وفي.......
ولا تقدرون حتى على التنديد....لأنكم أكلتم عشاكم وانتهى
يا إتحاد الخراب



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