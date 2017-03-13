نقابات القطاع الصحي تصف وضع القطاع الصحي ب ''الحرج جدا''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 15:33:08

- وصفت الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية، وضعية قطاع الصحة العمومي ب"الحرجة جدا"، وبأنه يتعرض إلى حملات ممنهجة وهجمات شرسة لضرب مقوماته تمهيدا للتفويت فيه، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاثنين، بالعاصمة لتسليط الضوء على واقع هذا القطاع.وطالبت نقابات القطاع الصحي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه الندوة الصحفية، باطلاق سراح زملائهم المسجونين فورا، وهما سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي، والكف عن استهداف الاطارات الطبية وشبه الطبية، محملين سلطة الاشراف مسؤولية التراخي في بذل كل الجهود من أجل الافراج عنهما خصوصا وأن تقرير الخبراء أثبت براءتهما من كل التهم الموجهة لهما.وأكدوا، في السياق ذاته، على ضرورة إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى منع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة الخطا الطبي، وذلك في انتظار صدور قانون المسؤولية الطبية، والاسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الاساسي للاطباء المقيمين والداخليين ومشروع القانون عدد 24 بسحب الفصل 2 على كافة الاطارات الصحية، فضلا عن تنفيذ محضر الاتفاق المبرم مع النقابة العامة لاطباء الصحة العمومية.ودعت هذه النقابات إلى العمل على إنشاء مجلة القطاع الصحي التي تتضمن كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل الشروط والمواصفات التي تهم الخدمات الصحية من أجل سلامة المريض وحفاظا على كرامة العاملين في هذا القطاع .كما طالبوا وزيرة الصحة بسحب قرارها المؤرخ في 28 اكتوبر 2016 فورا، والمتعلق بتنقيح شروط منح التراخيص لاقتناء المعدات الثقيلة بالمصحات الخاصة، وذلك للضرر الكبير الذي ألحقه، وفق قولهم، بالقطاعين العام والخاص للصحة، ولتأثيره السلبي على التوازنات المالية لتونس، وعلى الصندوق الوطني للتامين على المرض، وبالبدء حالا في حوار جدي وتشاركي مع الاطراف النقابية والمهنية من أجل اصلاح جذري وعميق للقطاع العمومي.وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، أن نقابات القطاع الصحي ستواصل دفاعها عن القطاع العمومي للصحة، وعن جميع المواطنين إلى أن تنجح في تاهيل هذا القطاع الحيوي، ملوحا بتنفيذ إضراب عام في القطاع الصحي العمومي إذا لم تتم الموافقة على جميع هذه المطالب.اج/ذكرى