اجتماع المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية

Lundi 13 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 15:19:53

- عبر حزب الوحدة الشعبية في بيان له اليوم الاثنين عن "معارضته لكل توجه يرمي إلى خوصصة قطاعات عمومية حيوية تزيد من انهيار الإقتصاد الوطني وتغول رأس المال لمزيد استغلال قدرات الفئات الضعيفة في المجتمع".ودعا الحزب ،في بيانه الصادر إثر إجتماع مكتبه السياسي، " كل الطيف السياسي بتوجهاته المختلفة حكومة ومعارضة إلى وضع مصلحة الوطن الإستراتيجية والحلول الوطنية فوق كل اعتبار" معربا عن ادانته لما وصل اليه جزء واسع من الطبقة السياسية وصفه بالغير مسؤول من ممارسات متدنية مضرة بمصالح الوطن العليا وبمقدرته وسيادته.كما عبر عن انشغاله الشديد لما آلت إليه الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية من تدهور وتراجع نتيجة ما وصفه بـ"فشل السياسات المتبعة من طرف الإئتلاف الحاكم الذي عجز عن تنفيذ خيارات وطنية تنهض بالإقتصاد وتنقذ شرائح المجتمع من الانهيار نحو خط الفقر مقابل توجه في تنفيذ خطط دوائر المال الدولية ستؤدي إلى انهيار الإقتصاد الوطني والإفلاس" حسب نص ذات البيان .من جهة أخرى وبعد تدارسه للوضع الهيكلي والتنظيمي للحزب اكد المكتب السياسي على ضرورة تدعيم الهياكل الجهوية والمحلية والتواصل المباشر مع المواطنين معلنا عن الشروع في الإعداد للمؤتمرات المحلية والجهوية وتنظيم المؤتمر الوطني بداية الثلاثي الاخير من سنة 2017 أما بخصوص الإنضمام إلى تحالف جبهة الإنقاذ فقد عبر الحزب عن استعداده اللامشروط للمساهمة في الإرتقاء بالحياة السياسية خطابا وممارسة وبأشكال العمل السياسي مؤكدا ضرورة تعميق النقاش الجاد حول المبادرة على اسس مشتركة تكون فيها المصلحة الوطنية هي المنطلق داعيا في هذا الجانب مكتبه السياسي الى مواصلة النقاش والتشاور مع الجهات السياسية المختلفة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.ليلى